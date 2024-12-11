Эксперт рассказала об эффекте от комплексного подхода к развитию территорий в Москве

В столице утвержден план реорганизации части промышленной зоны № 34 «Черемушки» площадью 3,08 га, которая находится вблизи пересечения Большой Черемушкинской улицы и улицы Дмитрия Ульянова, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Генеральный директор архитектурного бюро Юлия Зубарик назвала решение проблемы неэффективного использования земель одной из важных задач для властей города.

Согласно проекту планировки, на территории предполагается возведение современного квартала для программы реновации и других нужд города.

Также запланировано строительство детсада площадью 99,13 тыс. кв. м.

На территории проведут озеленение, обустроят парковки и проезды для транспорта, сделают пешеходные зоны, детские и спортивные площадки.

Благодаря реорганизации части промышленной зоны «Черемушки» появится более 110 новых рабочих мест. Проект реализуют по программе комплексного развития территорий (КРТ).

«Решение проблемы неэффективного использования земли является одной из ключевых задач городских властей в вопросах градостроительного развития. В данном направлении колоссальных успехов добились московские власти — эффективно избавлять город от пустующих и неэффективно используемых территорий помогает механизм комплексного развития территорий», — сказал Юлия Зубарик.

Она уточнила, что КРТ позволяет вовлекать в развитие территории местных жителей и владельцев земельных участков. Такие проекты реализуются за счет средств инвесторов-девелоперов, что значительно снижает нагрузку на городской бюджет. На сегодняшний день в Москве утверждено 236 проектов КРТ, из которых 97 находятся в стадии реализации. Успехи столичных властей в использовании данного механизма вызвали интерес в регионах и как следствие — проекты КРТ реализуются уже в 77 регионах Российской Федерации.

«Город получает увеличение поступлений в бюджет, а местные жители — новые рабочие места, комфортное современное жилье, высококачественную социальную инфраструктуру и безопасную улично-дорожную сеть. Все это предполагает проект реорганизации части промзоны Черемушки, который на днях был утвержден мэром Москвы. В рамках проекта на территории 3,08 га предполагается строительство современного жилого квартала для целей программы реновации и других городских нужд, строительство детского сада и комплексное благоустройство территории. Реализация данного проекта не только преобразит территорию, но также и поспособствует повышению качества жизни в районе», — рассказала эксперт.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве соцобъектов на территории бывших промзон в Очаково-Матвеевском.

«В общей сложности на бывших производственных территориях построят четыре школы, шесть детских садов и блок начальных классов. Суммарная площадь этих объектов составит около 130 тыс. кв. м. Новые образовательные корпуса смогут посещать более шести тысяч учеников и воспитанников. После завершения строительства все школы и детские сады планируют передать в систему столичного образования», — отметил Ефимов.