Эксперт рассказала о влиянии новых поликлиник на уровень жизни москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин провел традиционный личный прием граждан по поручению президента. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале .

Среди обратившихся — учитель начальных классов Светлана Королева. Она попросила поскорее открыть взрослую поликлинику рядом с ЖК «Бунинские луга» в районе Коммунарка.

«Сейчас около жилого квартала как раз строим поликлинику на 475 посещений в смену. В ней будут терапевтическое отделение, стоматология, функциональная и рентгенодиагностика, кабинеты узких специалистов. Строительство идет за счет инвестора, окончание намечено на второй квартал 2025 года. Думаю, до 1 сентября она уже будет принимать посетителей», — отметил Собянин.

Также в этом районе идет строительство детско-взрослой поликлиники на территории ЖК «Испанские кварталы». В планах — возведение детско-взрослой поликлиники на 750 посещений на территории, ограниченной автодорогой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига.

Директор по развитию компании по производству лабораторного оборудования, эксперт по лабораторной диагностике и медицинскому оборудованию Московского отделения «Опоры России» Евгения Ермолаева подчеркнула, что это является очень важным шагом для медицины Москвы.

«Строительство новых поликлиник с таким количеством посещений в смену позволит обеспечить качественное и своевременное медобслуживание жителей. Новый формат поликлиник позволяет пройти процедуры с учетом четкого временного графика и эффективной визуализации маршрутов в кабинеты. Терапевтическое отделение, стоматология, функциональная и рентгенодиагностика, кабинеты узких специалистов — все это будет доступно в новых медицинских центрах. Особенно важно открытие поликлиник для детского населения и беременных женщин. Работа инвестора и целеустремленность всех участников проекта позволят завершить строительство в заданные сроки и начать прием пациентов. Благодаря таким инициативам уровень медицинского обслуживания значительно повысится, что, безусловно, положительно скажется на здоровье наших жителей», — сказала эксперт.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о проектировании поликлиник в деревне Рассказовка.

«В настоящий момент ведется проектирование двух детско-взрослых учреждений в деревне Рассказовка и в городе Московском на 750 посещений в смену каждое. К строительным работам планируется приступить весной 2025 года. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2026 год. В новых поликлиниках будут работать врачи по всем основным медицинским специальностям как для взрослых, так и для детей», — резюмировал вице-мэр.