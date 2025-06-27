Эксперт рассказала, на что обратить внимание при оформлении сельской ипотеки
Перед подачей заявки на сельскую ипотеку необходимо заранее изучить список населенных пунктов на сайте министерства сельского хозяйства РФ. Когда появляются лимиты на эту ипотеку, возникает большой спрос и лимит быстро заканчивается, сообщила РИАМО руководитель службы клиентского сервиса СК10 Дарья Толпинская.
«Перед подачей заявки на сельскую ипотеку в банк стоит детально изучить список населенных пунктов на сайте министерства сельского хозяйства. Иначе выбранный объект может не подойти к кредитованию», — сказала Толпинская.
Она добавила, что заявки на сельскую ипотеку принимают всего три банка: Сбер, Россельхозбанк и «Центр-Инвест».
«Недвижимость может приобретаться как на первичном, так и на вторичном рынке жилья. Если рассматривать покупку жилья от физического лица, то недвижимость должна быть не старше 5 лет», — уточнила эксперт.
По ее словам, максимальный размер выданного кредита составляет 3 млн рублей.
«Стоит учитывать, что, когда появляются лимиты на выдачу данной ипотечной программы, возникает большой спрос из-за сниженной процентной ставки (3%), из-за чего лимит заканчивается в короткие сроки», — подчеркнула Толпинская.