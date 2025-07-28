Эксперт рассказала, как избежать ошибок при покупке частного дома в ипотеку

Эксперт по недвижимости Инна Семко рассказала, что программа семейной ипотеки под 6% позволяет приобрести загородный дом, однако при покупке и строительстве такой недвижимости важно учитывать ряд особенностей, чтобы избежать ошибок, сообщает АБН24 .

Программа семейной ипотеки со ставкой 6% дает возможность купить загородный дом — как готовый, так и строящийся — у застройщика. Оформить кредит можно по договору долевого участия или купли-продажи. По словам эксперта по недвижимости Инны Семко, воспользоваться льготой могут семьи с ребенком до 6 лет, семьи с детьми с инвалидностью, а также семьи с двумя детьми в возрасте от 7 до 18 лет. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и 6 млн рублей для других регионов. При комбинированном кредите лимит увеличивается до 15 млн и 30 млн рублей соответственно.

Семко подчеркнула, что условия ипотеки зависят от банка и проекта застройщика. Она отметила, что при покупке загородной недвижимости важно учитывать особенности строительства. В частности, необходимо внимательно выбирать земельный участок: не на всех участках разрешено строительство, даже если у них статус ИЖС. Следует проверить, нет ли на участке ограничений, например, газовых или нефтяных труб, которые могут уменьшить доступную для застройки площадь.

Эксперт также обратила внимание на требования по отступам от границ участка, которые различаются в зависимости от населенного пункта. Это может потребовать корректировки проекта дома. Семко добавила, что банк не проверяет возможность строительства на участке, поэтому ответственность за возможные проблемы несет владелец. Она рекомендовала тщательно проверять документы и консультироваться со специалистами перед покупкой.

При строительстве дома с подрядчиком важно выбирать аккредитованную в банке компанию, однако даже это не гарантирует успешного завершения работ. Необходимо требовать гарантии и следить за качеством строительства. Если дом не будет сдан в срок, процентная ставка может вырасти до рыночной.