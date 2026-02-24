Эксперт рассказала, дают ли ипотеку после банкротства

Эксперт по недвижимости Инна Семко объяснила, когда банки готовы выдать кредит бывшим банкротам и можно ли рассчитывать на ипотеку после списания долгов. По ее словам, многое зависит от финансовой дисциплины и причин банкротства, сообщает АБН24 .

Банкротство отражается в кредитной истории, и в течение пяти лет гражданин обязан уведомлять кредиторов о его факте. Банки видят эту информацию при проверке, особенно если речь идет об ипотеке.

«На практике бывали случаи, когда бывшие банкроты получали кредитные карты или даже кредиты достаточно быстро — иногда через год после завершения процедуры. Иногда это происходит потому, что банк не до конца отследил историю, иногда потому, что кредитный риск оказался приемлемым. Но ипотека — это совсем другой уровень проверки», — пояснила Семко.

По ее словам, при одобрении жилищного кредита банки дополнительно оценивают доходы, стабильность работы, размер первоначального взноса и общую финансовую дисциплину заемщика.

Отдельно эксперт отметила случаи так называемого «планового» банкротства, когда долги изначально набираются с расчетом на их списание.

«Для банков это выглядит как заведомый обман и сознательное злоупотребление кредитной системой. С таким поведением шансы на ипотеку минимальны», — подчеркнула Семко.

Она добавила, что в периоды экономической нестабильности требования к заемщикам ужесточаются, а бывшие банкроты автоматически попадают в группу повышенного риска.

