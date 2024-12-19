Эксперт рассказал об эффекте от комплексного развития территории в Дорогомилове

Правительством Москвы принято решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в районе Дорогомилово. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о принятии соответствующего решения. Независимый экономист Андрей Бархота отметил значимость развития данной территории.

Участок площадью 2,11 га, который планируется реорганизовать, находится между железнодорожными путями МЦД-4 и Поклонной улицей вблизи пересечения ТТК и Кутузовского проспекта, а также городского вокзала «Кутузовская».

«Градостроительный потенциал территории — 65 тыс. кв. м недвижимости. В рамках проекта планируется возвести объекты общественно-делового назначения. Реорганизация участка позволит создать 1,9 тыс. рабочих мест», — отметил Собянин.

Он добавил, что также планируется развитие улично-дорожной сети и благоустройство территории.

В общей сложности правительство Москвы одобрило 108 проектов КРТ суммарной площадью свыше 1,3 тыс. га. Они находятся в стадии реализации и предполагают возведение 27,4 млн кв. м недвижимости. В результате город получит 333 тыс. новых рабочих мест.

Как подчеркнул независимый экономист Андрей Бархота, запуск проекта комплексного развития территорий в районе Дорогомилово трудно переоценить. Район характеризуется неравномерным и неоднородным урбанистическим ландшафтом, с одной стороны. С другой стороны, территория Дорогомилова имеет стратегическое значения в контексте транспортных артерий Москвы.

«Реализация комплексного развития территорий позволит оперативно реализовать планируемые инфраструктурные и строительные проекты, создать новые рабочие места, а также подготовить плацдарм для дальнейшего развития всех видов транспорта, в том числе московских диаметров», — пояснил Бархота.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о реорганизации бывших промзон в Очаково-Матвеевском.

«В общей сложности на бывших производственных территориях построят 4 школы, 6 детских садов и блок начальных классов. Суммарная площадь этих объектов составит около 130 тыс. кв. м. Новые образовательные корпуса смогут посещать более 6 тыс. учеников и воспитанников. После завершения строительства все школы и детские сады планируют передать в систему столичного образования», — сказал Ефимов.