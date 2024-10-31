Эксперт рассказал о значимости строительства современных объектов медицины

В декабре планируется завершение основных работ по возведению флагманского центра на базе ГКБ им. В. М. Буянова, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Председатель комитета по строительству московского отделения «Опоры России» Олег Филиппов уточнил, что центр будет работать по новому стандартую

Сейчас на объекте проводятся отделочные и пусконаладочные работы, проверяются системы дымоудаления и вентиляции.

Флагманский центр по оказанию экстренной помощи будет принимать до 200 пациентов ежесуточно.

В комплексе будет установлено свыше 1,2 тыс. единиц высокотехнологичного современного оборудования.

Станция метро «Царицыно» и остановки наземного городского транспорта располагаются в шаговой доступности от центра.

«Центр будет работать по новому стандарту. Это новый стандарт качества оказания медицинских услуг, который был утвержден мэром Москвы и реализовывался совместно с комплексом социального развития и градостроительной политики. Если кратко, то это единые алгоритмы оказания экстренной помощи, мультидисциплинарная бригада специалистов и уникальные цифровые технологии», — сказал Филиппов.

Флагман будет представлять собой здание высотой в 4 этажа и площадью в 15 тыс. кв. м, который сможет принимать до 200 экстренных пациентов в сутки.

«Инженерное обеспечение объекта позволяет осуществлять бесперебойное, в том числе и обязательно автономное, круглосуточное функционирование центра. На флагмане применены климатическое оборудование обеспечивающее не только тонкую очистку, подогрев и охлаждение и увлажнение, но и одновременное обеззараживания поступающего воздуха», — добавил Филиппов.

Он подчеркнул, что, кроме уникальности планировочных решений и уникального по своему составу и возможностям оборудования, в центре оборудуют:

гибридную операционную, где можно работать с использованием в реальном времени и компьютерной томографии и ангиографической установки;

диагностическое отделение и блок лучевой диагностики;

⁠экстренный операционный блок и реанимацию;

4 малых операционных.

Новая концепция обеспечивает в приемном отделении возможность оперативно и без стесненности разделить пациентов на 3 потока в зависимости от приоритетности оказания медицинской помощи.

«Для создания „обстановки заботы“ и обеспечения пребывания родственников пациентов на объекте предусмотрены комфортные зоны ожидания. Новым стандартом предусмотрены и комнаты круглосуточного пребывания для родных и близких пациентов, находящихся в реанимации и пациентов интенсивной терапии. В непосредственной близости от объекта расположена вертолетная площадка, позволяющая принимать экстренных пациентов», — сказал Филиппов.

Для обеспечения безопасности полетов на вертолетной площадке есть диспетчерский пункт, в котором размещены сама диспетчерская и комната отдыха пилотов.

Аналогов такого центра в мире не создано.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал (https://www.mos.ru/news/item/144899073/) о строительстве медицинских объектов вблизи транспортных хабов столицы.

«Инвесторы и операторы КРТ приступили к реализации 79 проектов комплексного развития территорий вблизи крупных транспортных хабов. Из них в 12 запланировано строительство 17 медицинских объектов общей площадью около 97 тыс. кв. м», — отметил Ефимов.