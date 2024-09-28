Эксперт рассказал о значимости редевелопмента бывших промзон для комфорта жителей

В Москве продолжаются работы по редевелопменту бывших промышленных зон, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

«Так мы создаем новый городской ландшафт — с современными кварталами и хорошей транспортной доступностью. Одна из развивающихся территорий — бывшая промзона „Калошино“ на востоке столицы. Здесь планируется построить больше 4 млн кв. м недвижимости, включая жильё и объекты социальной инфраструктуры. Уже построили несколько ЖК, детский сад и образовательный комплекс», — написал градоначальник.

Еще одна промзона в активной фазе реализации — «Люблино», которая расположена на юго-востоке. Известно, что там будет вся нужная инфраструктура.

Транспортную доступность обеспечивают станции МЦД-2 Депо, Перерва и Курьяново, МСД со съездом на Курьяновскую набережную, а также съезд с Иловайской улицы в сторону МСД.

Наличие в шаговой доступности мест работы, учебы и отдыха, магазинов, торгово-развлекательных центров, поликлиник, больниц, детских садов и школ, парков и скверов является главными деталями городского комфорта, сказал декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

«Идеальными площадками для такого развития стали бывшие промзоны столицы. На месте бывших промышленных предприятий строятся современные объекты недвижимости, создаются рабочие места и технопарки. При этом старые производства трансформируются в новые, современные предприятия, требующие меньше человеческих ресурсов.

В планах столичных властей реорганизация около 150 промышленных зон. Градостроительный потенциал этих проектов составляет порядка 35 млн кв.м, из них 8 млн кв.м будет использовано под современные экологичные производства, 17 млн кв.м — под общественно-деловую и социальную застройку, а еще 10 млн кв.м займет жилье», — уточнил эксперт.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о комплексном развитии территорий рядом со станциями метро, МЦК и МЦД.

«Реализация проектов комплексного развития территорий вблизи станций Большой кольцевой линии, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров позволит создать новые места для занятий спортом в 22 районах столицы. На участках общей площадью 406,6 гектара запланировано строительство 25 спорткомплексов. Их площадь превысит 138 тысяч квадратных метров. Среди спортивных объектов — физкультурно-оздоровительные комплексы, в том числе с бассейнами, а также скалолазный центр и комплекс для командных видов спорта», — заключил вице-мэр.