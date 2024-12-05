Его создание началось в октябре текущего года.

«Мы выбрали еще около 10 таких центров, которые будут активно развиваться в ближайшие годы. И будут концентрироваться новые рабочие места, до которых можно комфортно доехать не только из соседнего района, но и со всего округа и из ближайшего Подмосковья. Таким образом, они как бы являются буфером для того, чтобы люди не ездили в центр и обратно, а вот как раз находили рабочие места в этих точках», — уточнил мэр.

Вице-президент МТПП по работе с предпринимательским сообществом Александр Крутов прокомментировал, что развитие крупных городских агломераций невозможно без качественного управления.

«Тем важнее закреплять в конкретных проектах актуальные тренды развития городских территорий с использованием широкого спектра транспортных и инфраструктурных решений. Администрация города уверенно и последовательно выстраивает отношение с профессиональными архитекторами и девелоперскими командами, а активное вовлечение водных артерий и качественное преобразование тяготеющих к ним городских пространств становится визитной карточкой современных мегаполисов. Уверен, что реализуемый проект уверенно встанет в один ряд с Москва-Сити и Большим Сити, проектами комплексной реорганизации Мневниковской поймы Москва-реки», — рассказал эксперт.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сказал о создании делового пространства на части промзоны «Магистральные улицы».

«В Северном административном округе правообладатель проводит редевелопмент участка вблизи Хорошевского шоссе. На территории площадью 1,6 гектара по утвержденному проекту планировки в течение четырех лет построят общественно-деловую недвижимость. Инвестиции в развитие площадки составят почти 14 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 409,7 миллиона рублей. В результате город получит свыше одной тысячи рабочих мест», — заключил Ефимов.