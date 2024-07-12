Эксперт рассказал, какую прибыль приносят подвальные помещения в Москве

Подвальные помещения можно приобрести с небольшим бюджетом и получать порядка 12–15% годовых от сдачи их в аренду, сообщил РИАМО основатель и руководитель агентства коммерческой недвижимости Invest 7 Егор Левченко.

«Повышенным спросом сегодня пользуются подвальные помещения в городской черте. Такие лоты активно арендуют сервисы доставки, пункты самовывоза, разнообразные мастерские, оказывающие бытовые услуги населению. Данные объекты можно приобрести с небольшим бюджетом и получать порядка 12–15% годовых от сдачи их в аренду», — сказал Левченко.

Он добавил, что с точки зрения инвестиционной составляющей хорошо себя зарекомендовала офисная недвижимость. Вложения средств в подобные активы интересны сразу по ряду причин.

«Во-первых, строящиеся объекты хорошо прирастают в стоимости. Относительно прошлого года площади в возводимых девелоперами в Москве бизнес-центрах подорожали на 20–30%. Во-вторых, у инвесторов сегодня есть возможность приобретать их в нарезку лотами различного метража — от совсем небольших по 30–50 кв. м. до целых этажей по 1–2 тыс. „квадратов“ — и сдавать в аренду через управляющую компанию, которая берет на себя все хлопоты по управлению активом», — рассказал эксперт.

В-третьих, качественные офисные помещения сегодня пользуются повышенным спросом у арендаторов, а на рынке наблюдается дефицит подобных предложений и очень низкая вакансия, что делает их высоко ликвидными в принципе, заключил Левченко.