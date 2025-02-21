Эксперт рассказал, как оформить семейную ипотеку до рождения ребенка

Многие российские семьи, ожидающие ребенка, хотят решить квартирный вопрос заранее. Эксперт по городской и загородной недвижимости Владимир Шмелев рассказал, как это сделать, воспользовавшись программой семейной ипотеки, и на что обратить особое внимание, сообщает АБН24 .

В 2025 году по программе «Семейная ипотека» семьи с детьми до 7 лет могут приобрести жилье по льготной ставке 6%, при этом разницу с рыночной ценой компенсирует государство. Максимальная сумма кредита для жителей Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленобласти — до 12 миллионов рублей.

У некоторых застройщиков есть возможность предложить участие в долевом строительстве с последующим предоставлением условий льготной ипотеки, рассказал эксперт.

«Когда у вас появляется ребенок, вы получаете право на ипотеку под 6% годовых. До его рождения вы платите стандартную процентную ставку, а после переходите на льготу», — пояснил Шмелев.

Однако при оформлении важно удостовериться в том, что договор не предполагает удорожания объекта недвижимости, отметил эксперт. По его словам, если стоимость жилья увеличится, то вся выгода теряется, ведь переплачивать придется миллионы рублей.

Шмелев добавил, что в Подмосковье выбор подобных выгодных предложений больше, в столице же он ограничен.

Еще один способ получить льготную ипотеку до рождения ребенка — это привлечь созаемщика, у которого уже есть дети до 7 лет — в таком случае можно сразу взять ипотеку под 6%. Но и тут нужно быть бдительным, ведь часть собственности необходимо будет оформить на созаемщика, поэтому стоит заранее оценить риски, предупредил специалист.