Эксперт рассказал, что спортобъекты формируют здоровые привычки у горожан

В Алексеевском районе открыли новый спорткомплекс «Стальной», написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко добавил, что уровень качества жизни горожан во многом зависит от возможности заниматься спортом и поддерживать свое здоровье в городских условиях.

В здании на улице Павла Корчагина сделали два бассейна. В 50-метровом вместо железобетонной впервые установлена чаша из нержавеющей стали. С ней эксплуатация будет более эффективной.

«Бассейнов такого размера в Москве не так много, поэтому его открытие — большое событие и для опытных пловцов, и для любителей. Также в спорткомплексе оборудованы зал общей физической подготовки, медицинский блок и другие помещения. Все желающие смогут здесь заниматься плаванием, водным поло, фитнесом, оздоровительной гимнастикой, йогой и ОФП. Еще будут проводиться аэробика для взрослых и хореография для детей. Уверен, „Стальной“ станет новым центром притяжения жителей Алексеевского района и всего северо-востока Москвы», — уточнил градоначальник.

Известно, что данный спорткомплекс был возведен всего за 1,5 года.

Напомним, что за последние годы в Алексеевском районе многое было сделано для повышения качества жизни. Так, например, выполнена комплексная реконструкция филиала № 4 консультативно-диагностического центра № 2 и филиала № 2 детской поликлиники № 99; построен спортивный комплекс школы-интерната № 1 для незрячих детей и благоустроены скверы на Ракетном бульваре и в Рижском проезде.

Эксперт Евгений Михайленко заявил, что строительство спортивных объектов играет принципиальное значение для социальной инфраструктуры города

«Спортивные объекты не только предоставляют возможности для активного отдыха, но и способствуют формированию здоровых привычек у горожан, что напрямую влияет на качество их жизни. Разнообразие спортивных объектов — от открытых стадионов и спортивных площадок до крытых фитнес-центров и бассейнов — позволяет каждому найти занятие по душе, которое будет полезно для здоровья. За последнее десятилетие в столице было возведено достаточно много спортивных сооружений. Новый спорткомплекс в Алексеевском районе — один из них. И здесь важно упомянуть не только о широком разнообразии видов спортивной активности, которые предусмотрены в новом спорткомплексе, но и о высоких темпах строительства этого объекта», — прокомментировал он.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о строительстве нового спортивного комплекса в Покровском-Стрешневе.

«Возведение объекта планируется на уже существующей территориальной зоне площадью 27 гектаров, где находятся стадион клуба „Спартак“ и другие объекты, подлежащие реконструкции. В сумме площадь нового строительства и реконструкции составит 145,5 тысячи квадратных метров. При этом суммарная поэтажная площадь спорткомплекса, который включит в себя Дворец спорта „Спартак-Москва“ и „Стадион № 1“ с трибуной на 500 мест, универсально-спортивным залом и футбольным манежем, составит 130 тысяч квадратных метров», — резюмировал вице-мэр.