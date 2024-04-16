«Эксперт РА»: ставки по ипотеке в РФ могут опуститься ниже 13% во 2 полугодии

Аналитики «Эксперт РА» считают, что снижения ставок по рыночной ипотеке в стране не стоит ждать раньше второй половины текущего года, сообщает РБК .

При этом в июле–декабре ставки могут опуститься ниже 13% годовых. В то же время в базовом сценарии аналитиков ставка Центробанка к концу 2024 года снизится с 16% до 12%.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин также уверен, что ставки по ипотеке могут снизиться во второй половине года.

«В связи с высокими ставками можно ожидать ощутимого падения объемов выдачи рыночной ипотеки в текущем году», — сказал Доронкин.

По прогнозу «Эксперт РА», в сравнении с рекордным прошлым годом выдача ипотеки в стране снизится на 30% до 5,4 трлн рублей. Такое существенное сокращение рынка последний раз было в 2015 году. При этом объем продаж ипотеки в денежном выражении в 2024 году будет больше уровня 2022 года (4,8 трлн рублей).

Специалисты считают, что ипотечный портфель отечественных банков за текущий год вырастет на 13% до 20,6 трлн рублей. Это чуть выше прогноза ЦБ РФ (7–12%).