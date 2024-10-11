Эксперт Пысин: соседство с подвалом несет неприятности для квартир на 1 этаже

Проживание на первом этаже может быть действительно не очень комфортным, менее безопасным и сопряженным с рядом дополнительных неудобств. Например, источником дискомфорта может быть подвал, сообщил РИАМО генеральный директор агентства недвижимости ЦДН (Центральный департамент недвижимости) Анатолий Пысин.

«Невысокая популярность квартир на первых этажах жилых домов объясняется рядом минусов. Проживание там может быть действительно не очень комфортным, менее безопасным и сопряженным с рядом дополнительных неудобств. В домах, где окна выходят прямо на оживленную улицу или шоссе, а под окнами действительно большой пешеходный или автомобильный трафик, проживать просто некомфортно. Любой прохожий может заглянуть в окно», — сказал Пысин.

Он добавил, что если окна выходят на подъезд, то нужно быть готовым к тому, что шум от открытия-закрытия дверей, звонков в домофон, разговоров шумных компаний, дым от курящих и другие неприятные моменты станут неотъемлемой частью жизни.

«Еще первый этаж — это легкая цель для различного рода криминального элемента. Чтобы обезопасить себя от краж и посягательств на личную жизнь, придется либо жить с решетками на окнах, что также не очень приятно, либо потратиться на антивандальные рольставни, сигнализацию и так далее», — рассказал эксперт.

Пысин отметил, что неприятности для жителей квартир на первых этажах домов несет соседство с подвалом. В зависимости от типа дома и его состояния можно также постоянно сталкиваться с различными проблемами.

«Например, в подвалах живут одичавшие кошки, являющиеся распространителями вшей, блох, которые могут попадать в квартиру. Не говорю уже о всевозможных насекомых и грызунах, которые могут оказаться соседями жителей квартир на первых этажах. Также из подвала в жилище могут проникать неприятные запахи, посторонние шумы», — уточнил специалист.

Эксперт уточнил, что проблемы с подвалами касаются не всех домов, а в основном объектов старого фонда: «хрущевок», пятиэтажек, панельных домов восьмидесятых годов постройки.

«В более современных ЖК таких проблем как правило нет. Да и управляющие компании различными методами борются с подобного рода неприятностями. Однако по-прежнему есть дома, где соседство с подвальным помещением может стать проблемой для жителей квартир на первых этажах», — резюмировал Пысин.