Эксперт Пысин рассказал, какие доходы банк не учитывает при одобрении ипотеки

«Доходами не считаются социальные выплаты, включая пенсию, алименты и различные пособия. Даже прибыль от сдачи в аренду недвижимости признают не все банки. Здесь, конечно, все зависит от конкретной организации. Некоторые идут навстречу, если заемщик документально подтверждает доходы от сдачи жилья, предоставляя банковские выписки с приходом денежных средств по договору найма», – сказал Пысин.

Он пояснил, что банки оценивают доход человека с учетом расходной части. Выплаты по алиментам, судебным обязательствам, потребительским кредитам и займам – все это вычитается из получаемых заемщиком средств при оценке его доходов.

«Другие учитывают данные доходы только после сдачи декларации на следующий год. Третьи вовсе не принимают их в расчет. Кроме того, ставка по ипотеке, которую банк предлагает конкретному заемщику, может заметно отличаться в зависимости от формы подтверждения дохода. Для людей, получающих полностью белую заработную плату, она будет минимальной», – отметил эксперт.

Пысин заключил, что в иных случаях ставку могут повысить, и она в итоге достигнет 23% годовых. В таком случае ежемесячный взнос и, соответственно, заработок, необходимый для получения ипотеки, вырастут еще больше.