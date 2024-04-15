Эксперт Пысин: окупаемость инвестиций в покупку и сдачу квартир упала за 5 лет

«Определенным стандартом для столичного рынка является окупаемость подобных вложений в 18 лет, то есть доходность порядка 5,5% годовых. В последние несколько лет на фоне пандемии, СВО, мобилизации арендные ставки на жилье в столице снижались, а цены только росли. В итоге окупаемость вложений выросла до 21-22 лет, соответственно, доходность снизилась до 4,5% годовых», — сказал Пысин.

Он разъяснил, что сегодня в сегменте жилой недвижимости инвесторам доступен ряд стратегий вложения средств. Среди них покупка новостройки на ранних стадиях строительства с целью перепродажи перед вводом дома в эксплуатацию, покупка для сдачи в аренду, флиппинг — приобретение недооцененных объектов для продажи после ремонта, перепродажа и выкуп помещений большой площади для разделения на небольшие объекты.

«Доходность данных стратегий изменилась за последние несколько лет. В частности, после перехода сферы жилищного строительства на проектное финансирование сильно снизилась прибыльность покупки новостроек на этапе котлована для последующей перепродажи. Если ранее непрофессиональный инвестор таким образом мог получать до 40-50% годовых за счет роста стоимости недвижимости вне зависимости от проекта, то сегодня квартиры на рынок выводятся по ценам, которые к завершению строительства дорожают в лучшем случае на 20%», — рассказал эксперт.

Пысин отметил, что кроме этого, для их продажи приходится снижать цену, так как придется конкурировать с ценой застройщика, который может предложить покупателю разнообразные инструменты покупки, например, льготные ипотечные программы.

«В рамках флиппинга один цикл сделки — реализация объекта от покупки до приведения в порядок и перепродажи — приносит инвестору около 15%. Раньше за год можно было провести 3-4 сделки, получив до 45-60% годовых. Сегодня в связи с высокой ключевой ставкой срок экспозиции квартир на вторичном рынке заметно вырос, поэтому в лучшем случае за год можно провести 2-2,5 цикла инвестиций. То есть теперь флиппинг приносит порядка 30-35% годовых», — резюмировал специалист.