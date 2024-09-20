Эксперт прокомментировал развитие Рублево-Архангельской линии метро

Развитие Рублево-Архангельской линии метро трудно переоценить в масштабе тех темпов, которые показывала экономика Москвы за последние годы, сообщил независимый экономист Андрей Бархота.

Открытие Рублево-Архангельской линии метро улучшит транспортное обслуживание более 800 тыс. нынешних и будущих жителей северо-западных районов мегаполиса, включая кварталы реновации и территории комплексной застройки.

«Любопытно, что новая линия будет охватывать преимущественно западные рубежи столицы, которые отличались относительно меньшей загрузкой автомобильных дорог, но определенными нюансами динамики жилищного сектора. Появление новой самостоятельной линии метро позволит повысить привлекательность работы в крупных компаниях, планирующих разместить свои площади вдали от центра, но на линии Рублево-Архангельской ветки», — поделился Бархота.

В департаменте строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города отметили, что для перекладки инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства станции «Бульвар Генерала Карбышева», выполнена вырубка зеленых насаждений на улице Маршала Тухачевского.

«Работы выполняются в соответствии с разрешительной документацией и выданными департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы порубочными билетами. На сегодняшний день работы по вырубке выполнены в полном объеме, после завершения строительных работ будет произведено компенсационное озеленение в объемах, превышающих вырубленный фонд», — сообщили в пресс-служба ведомства.

Также известно, что в районе будущей станции метро «Бульвар Генерала Карбышева» пройдет масштабное озеленение. Там высадят 2,8 тыс. кустарников и 183 дерева. Это превышает объем, который был вырублен для прокладки инженерных коммуникаций новой станции метро.

В конечном счете новая ветка метро улучшит транспортное обслуживание более 800 тыс. жителей северо-запада Москвы. Новая линия обеспечит скоростную беспересадочную транспортную связь между соседними районами Хорошево-Мневники и Строгино, разделенные Москвой-рекой и Большим Строгинским затоном