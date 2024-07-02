Эксперты прокомментировали развитие инфраструктуры в ТиНАО

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале рассказал, что 12 лет назад в столице появились два новых округа — Троицкий и Новомосковский. Эти территории обрастают комфортной инфраструктурой, заявил архитектор, основатель архитектурной компании «Прогресс» Петр Анурин.

Комплексное развитие новых округов

По словам Собянина, развитие округов проходит комплексно: создаются сбалансированные районы с новыми рабочими местами и комфортной инфраструктурой.

За это время было построено почти 200 социальных объектов, в том числе за счет инвесторов. До конца года планируется завершить строительство еще 23 объектов образования.

«В этом году откроется новая поликлиника в районе Филимонковский. Завершается формирование многопрофильного клинического центра „Коммунарка“. Запланировано строительство трех спорткомплексов, а также ледового комплекса в Троицке, баскетбольного центра в районе Внуково и стадиона регби в Филимонковском. Возводится культурно-досуговый центр в Краснопахорском районе. Идет реконструкция культурного центра „Ватутинки“. Завершается строительство школы искусств в Филимонковском районе», — перечислил Собянин.

Также до 2026 года в районе будет построено почти 100 км новых дорог. В этом году в ТиНАО возведут 45 км дорог.

«До строительства жилья, социальных, торговых и промышленных объектов нужно было в первую очередь увеличить пропускную способность магистралей, улучшить транспортную доступность для жителей, повысить качество дорожного покрытия и безопасность движения», — отметил мэр Москвы.

С 2016 года были введены в эксплуатацию 10 станций метро на Сокольнической и Солнцевской линиях. Всего до конца года будут завершены работы на пяти станциях на территории новых округов.

Гармоничная Москва

«Расширение границ города всегда предполагает совершенствование транспортной системы. Дорожный каркас своим развитием должен опережать развитие города, создавая здоровый баланс между квадратными метрами архитектуры и метрами линейных объектов. Именно такая ситуация складывается в Москве и на присоединенных новых территориях, где современные остановочные и транспортно-пересадочные пункты „обрастают“ комфортной инфраструктурой, которая позволяет горожанам больше проводить времени в своих районах, снижая при этом нагрузку на транспортную систему, тем самым, делая ее еще более комфортабельной», — прокомментировал Анурин.

Таким образом реализуется рецепт гармоничного города, состоящего из опережающего развития транспортного каркаса, социальной инфраструктуры и увеличения количества мест приложения труда.

Развитие Новой Москвы

«„Новая Москва“ изначально создавалась 12 лет назад как дополнительная территория городского развития, дающая столице возможность спокойной реализации новейших планировочных решений промышленных, социальных, жилищных проектов. В результате создания новых центров притяжения инвестиций и точек роста по прогнозам в течение 10 лет население Новой Москвы, составляющее сегодня 730 тыс. человек, увеличится до 1,6 млн; в Троицком и Новомосковском административных округах будет создано 1,2 млн рабочих мест», — подчеркнул президент МТПП Владимир Платонов.

Столичный район Троицк является примером реализации принципа сбалансированной застройки.

«С момента присоединения ТиНАО к Москве в районе построили четыре крупных жилых комплекса, вводятся социальные, культурные объекты, магазины, офисные помещения, развивается транспортная инфраструктура. Объекты возводят как за счет инвесторов, так и за счет средств Адресной инвестиционной программы», — заключил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.