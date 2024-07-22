Эксперт: проекты КРТ позволяют реализовать потенциал районов в столице

«Это обусловлено увеличением числа рабочих мест, диверсификацией отраслевой структуры районов, а также опережающими темпами жилищного и инфраструктурного строительства. Проекты КРТ позволяют реализовать потенциал районов, находящихся в точке пересечения логистических маршрутов. Перепрофилирование этих пространств позволяет нивелировать грани между центром и периферией и повысить благополучие и комфорт москвичей», — сказал Бархота.

Программа комплексного развития территорий (КРТ) отметила четырехлетие, написал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«В июле 2020-го мы заключили первый договор КРТ — по реорганизации части бывшей промзоны „Октябрьское поле“. Там уже ввели в эксплуатацию пять жилых корпусов, включая дом с медцентром, школу и детский сад. Сейчас достраивают жилье, бизнес-центр и еще один садик», — сказал градоначальник.

За четыре года было определено свыше 3,1 тыс. га участков, которые станут современными кварталами. На сегодня число проектов КРТ возросло до 236.

Больше 80% проектов КРТ расположены рядом с крупными транспортными объектами. Они сделают кварталы доступными и привлекательными.

«Так, проект в промзоне „Грайвороново“ в Нижегородском районе находится недалеко от станций МЦК „Новохохловская“ и МЦД-2 Калитники. Сейчас там склады, но в течение пяти лет появится благоустроенный микрорайон. Другой пример — территория бывшей промзоны „Братцево“ в Войковском районе у станции МЦК „Балтийская“. Там утвержден проект планировки, идут строительные работы», — отметил Собянин.

В целом все проекты КРТ дадут городу больше 763 тыс. рабочих мест, инвестиции в них составят 17,3 трлн рублей.

Основатель и гендиректор ООО «Эйчар перезагрузка», член Московского регионального отделения «Деловая Россия» Наталья Громова добавила, что в городе на сегодняшний день существуют промзоны, которые никак не используются, поскольку производства, находившиеся там, прекратили существование.

«Такие заброшенные территории портят внешний облик города. Более того, они не дают возможности использовать их потенциал на благо города в целях пополнения бюджета. Принцип КРТ позволяет формировать кварталы, где есть все для жизни: и дома, и современные поликлиники, и бизнес-центры. Горожане смогут находить себе рабочие места недалеко от дома, не придется тратить час, а то и два в пути на работу и обратно», — отметила Громова.

Программа КРТ дает возможности не только для работников, но и для предпринимателей-работодателей. Так, при реализации проектов комплексного развития территорий инвесторы могут воспользоваться льготой, снижающей сумму повышенного инвестиционного платежа за первый год срока аренды, что позволит им сэкономить при условии создания новых рабочих мест.

«В первом полугодии город утвердил 24 решения о комплексном развитии территорий. Девять из них предусматривают возведение жилья для участников программы реновации и других городских нужд. На участках общей площадью свыше 51 га запланировано строительство более 770 тыс. кв. м недвижимости для целей реновации. Площадки расположены в шести городских округах», — заключил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.