Эксперт: при реконструкции объектов досуга в столице поддерживают высокий уровень комфорта

В Москве реконструировано 19 бывших кинотеатров, в том числе общественный центр «Орион» в Лосиноостровском районе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Кинотеатр на ул. Летчика Бабушкина на протяжении долгих лет был местом притяжения жителей северо-востока города. Но в 1990-х здание закрыли, за несколько десятилетий оно физически и морально устарело. Теперь центр вновь открыт для всех желающих.

«Так, с помощью технологии 3D-сканирования восстановили историческую вывеску, центральный вход украсили отреставрированными большими люстрами необычной формы, а само здание — декоративной подсветкой», — сказал градоначальник.

Внутреннее пространство организовали по принципу городской площади: здесь создан большой атриум, где торговые и общественные зоны незаметно переходят одна в другую.

Председатель Комиссии по финансовым рынкам МГО «Опоры России», генеральный директор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов подчеркнул, что при всем масштабном строительстве и комплексном подходе к благоустройству в столице стараются поддерживать на высоком уровне комфорт исторически сложившихся районов.

«Один из таких районов — Бабушкинский. Поэтому для жителей района — а это свыше 80 тысяч человек — важно иметь в пешеходной доступности современное общественное пространство. Важно, что жителям вернули в обновленном виде место отдыха, в котором будут учтены все современные потребности горожан», — уточнил Егор Диашов.

До конца текущего года планируется открыть шесть общественных центров в разных районах столицы, еще один — в 2025-м.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о завершении строительства культурного центра площадью свыше трех тысяч квадратных метров в селе Кленово. «Благодаря реализации проекта появится более 40 рабочих мест. Он станет местом притяжения для ряда населенных пунктов ТиНАО, расположенных с внешней стороны Центральной кольцевой автодороги», — отметил он.