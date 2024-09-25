Эксперт Правдин рассказал о самых частых недочетах при приемке квартир

К наиболее часто встречающимся недочетам, с которыми сегодня сталкиваются россияне при приемке квартир в новостройках, относятся проблемы с окнами и входными дверями, сообщил РИАМО руководитель департамента новостроек компании «ТСН Недвижимость» Кирилл Правдин.

Также он отметил, что часто встречаются неровности стен, некачественно выполненные работы по установке электрики и ошибки при проведении отдельных работ.

По его словам, абсолютно точно, принимая жилье у застройщика, покупателю необходимо обратить внимание на окна новой квартиры. Часто на остеклении можно найти разнообразные царапины и сколы.

«Такие повреждения не всегда можно исправить, не прибегая к замене стеклопакета на новый. Также на окнах вполне может быть плохо или вообще не закручена фурнитура или отсутствовать требуемые элементы крепления», — сказал специалист.

Правдин уточнил, что схожие проблемы можно найти на входных дверях новой квартиры: плохо установленная фурнитура, царапины, сломанные или поврежденные ручки.

«Из практики могу сказать, что царапины на входных дверях встречаются практически у каждого застройщика. Если дверь идет под покраску, ее практически всегда перекрашивают. Если квартира сдается с отделкой white box, то нередко встречаются проблемы с плиткой в санузлах или коридоре», — отметил эксперт.

Он поделился, что очень большое количество замечаний со стороны покупателей связаны с тем, что ламинат с плиткой очень плохо стыкуются. Получается неровный пол, где все плохо закреплено и ходит ходуном.

«В варианте отделки „под ключ“ нередки проблемы с плинтусами, они либо коротко подрезаны, либо плохо выкрашены, либо плохо закреплены, и с натяжными потолками, которые вполне могут быть где-то не заправлены, где-то надорваны, где-то провисать. Кроме того, в квартирах с отделкой формата white box или под ключ попадаются дефекты по электрике. Где-то рабочие могут не подключить розетки и выключатели, где-то могут перепутать фазы, а иногда вовсе забыть электрику провести», — перечислил Правдин.

Как считает эксперт, не решена проблема стен в новостройках. Их могут плохо выровнять. Если квартира сдается с отделкой, а на стенах предусмотрены обои под покраску, то нужно быть готовым, что их придется повторно перекрашивать. Нигде не регламентировано, что застройщик должен их выкрасить в 2-3 слоя, поэтому, как правило, обои красят в один слой, а этого недостаточно.