В столице за счет городского бюджета с 2011 года появилось 11 подстанций скорой помощи, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко добавил, что их строительство обусловлено не только задачей по улучшению качества медицинской помощи, но и необходимостью реагировать на увеличение количества жителей мегаполиса.

«Так, новые подстанции появились в районах Северный, Некрасовка, Бабушкинский, Даниловский, Филимонковский, Южное Бутово, Крюково, Троицк, Бекасово, Коммунарка и Царицыно. В ближайшие годы за счет бюджета планируем построить еще 6 — в районах Выхино-Жулебино, Царицыно, Пресненский, Тропарево-Никулино, Ивановское и Вороново», — написал градоначальник.

Столица постоянно развивается, возводятся новые микрорайоны, а также растет потребность в оперативной медпомощи.

«Подстанции скорой помощи — важная часть инфраструктуры городского здравоохранения. Поэтому регулярное открытие новых подстанций является закономерной мерой для обеспечения доступности и оперативности медицинской помощи. Помимо подстанций скорой помощи, в Москве идет активное строительство других объектов здравоохранения. За последние годы были возведены десятки современных больничных корпусов и поликлиник, которые обеспечили необходимым оборудованием и современными технологиями», — уточнил Михайленко.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о том, что город передал 17 объектов недвижимости медицинским учреждениям в прошлом году.

«17 зданий и сооружений общей площадью почти 254,5 тыс. кв. м было передано в оперативное управление учреждениям здравоохранения в прошлом году. Они расположены в 9 административных округах. В их числе — новые флагманские центры для оказания экстренной помощи, поликлиники, отделения специализированной помощи, а также вспомогательные объекты: котельные, паркинги и другие постройки», — заключил вице-мэр.