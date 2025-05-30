Эксперт Подпалый рассказал о плюсах и минусах покупки «первички» и «вторички»
Какие есть плюсы у новостроек и какие у старого жилого фонда, рассказал РИАМО генеральный директор ООО «Федеральное кадастровое агентство» Алексей Подпалый.
«Для «первички» положительными качествами является несомненная чистота документов на квартиру, так как объект недвижимости только «является на свет», то есть регистрация первого права на квартиру происходит на покупателя, он уверен в том, что на эту квартиру не будет никаких притязаний третьих лиц в будущем», — сообщил Подпалый.
Эксперт отметил, что в случае со «вторичкой» требуются многочисленные проверки как истории объекта в плане предыдущих владельцев, так и тех, кто был ранее в ней прописан.
«Разумеется, от нового жилья вы получите ощущение свежести и новизны. Также если объект был сдан недавно, то можно не сомневаться в хорошем состоянии труб и лифтов. Новые дома могут иметь интересные архитектурные решения», — добавил Подпалый.
Что касается «вторички», то она может располагаться в исторической части, иметь рядом достопримечательности. А также выше вероятность найти квартиру близко к метро и МЦД, заключил эксперт.