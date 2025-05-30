Эксперт Подпалый рассказал о плюсах и минусах покупки «первички» и «вторички»

«Для «первички» положительными качествами является несомненная чистота документов на квартиру, так как объект недвижимости только «является на свет», то есть регистрация первого права на квартиру происходит на покупателя, он уверен в том, что на эту квартиру не будет никаких притязаний третьих лиц в будущем», — сообщил Подпалый.

Эксперт отметил, что в случае со «вторичкой» требуются многочисленные проверки как истории объекта в плане предыдущих владельцев, так и тех, кто был ранее в ней прописан.

«Разумеется, от нового жилья вы получите ощущение свежести и новизны. Также если объект был сдан недавно, то можно не сомневаться в хорошем состоянии труб и лифтов. Новые дома могут иметь интересные архитектурные решения», — добавил Подпалый.

Что касается «вторички», то она может располагаться в исторической части, иметь рядом достопримечательности. А также выше вероятность найти квартиру близко к метро и МЦД, заключил эксперт.