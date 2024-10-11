Эксперт по недвижимости рассказал, кому подойдут квартиры на 1 этаже

Если человек ограничен в бюджете, то вполне можно рассмотреть жилье на первом этаже дома. Кроме того, так как квартиры на 1 этаже обычно дешевле, можно почти без доплаты расширить жилплощадь, переехав в жилье на первом этаже, сообщил РИАМО генеральный директор агентства недвижимости ЦДН (Центральный департамент недвижимости) Анатолий Пысин.

«Сложно однозначно ответить, так ли страшна жизнь в квартире на первом этаже и стоит ли рассматривать такие объекты для покупки. Если человек ограничен в бюджете, а сейчас такое время, когда ставки по ипотеке очень высоки и воспользоваться кредитом для решения жилищных проблем стало намного сложнее, то вполне можно рассмотреть жилье данного формата», — сказал Пысин.

По его словам, квартира на первом этаже может стать отличным вариантом для людей, у которых появилась необходимость в расширении жилплощади, а средств на это нет.

Пысин добавил, что с учетом того, что такие варианты обычно на 5-15% дешевле объектов на этажах повыше, можно практически без доплаты из условной двухкомнатной переехать в трехкомнатную на первом этаже.

«С учетом высоких цен на квартиры в Москве всегда найдется тот покупатель, которому в первую очередь будет важен бюджет, поэтому определенный уровень спроса на такие варианты всегда сохраняется. Сейчас интерес к подобным объектам вырос. Также квартира на первом этаже является плюсом для отдельных категорий покупателей. Например, пожилых людей, которым, если в доме нет лифта, гораздо удобнее жить там, и тем, кто страдает фобиями, связанными с нахождением в лифте», — рассказал эксперт.

Пысин уточнил, что поэтому для кого-то квартира на первом этаже — это плюс, а для кого-то наоборот. Все зависит от состояния квартиры, локации, того, куда выходят окна, и ряда других параметров.

«Действительно встречаются дома, где первые этажи распложены низко и с улицы в окно можно рассмотреть все, что происходит в квартире. Встречаются подвальные помещения, которые находятся в плохом состоянии, из них постоянно доносятся какие-то неприятные запахи. Существуют просто не очень благоприятные для жизни районы», — констатировал специалист.

Он резюмировал, что при сочетании таких факторов, конечно, не стоит покупать квартиру на первом этаже, если есть возможность рассмотреть другой, более ликвидный вариант.