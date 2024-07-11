Эксперт по недвижимости дал советы по инвестициям в большие участки земли

При выборе крупного земельного участка с целью его разделения на более мелкие и их продажу следует объективно оценивать стоимость актива за сотку с учетом локации, сообщил РИАМО генеральный директор компании «Азбука недвижимости» Сергей Факира.

«При выборе крупного земельного участка с целью его разделения на более мелкие и их продажу необходимо учитывать ряд факторов. В первую очередь, следует объективно оценивать стоимость актива за сотку с учетом локации. В последнее время цены на землю в Подмосковье заметно выросли, и некоторые собственники свои наделы продают по ценам, близким к тем, за которые их можно распродать после межевания», — сказал Факира.

Он добавил, что с учетом затрат инвестор может не только не получить прибыль, но и понести убытки от вложения в такой актив.

«Также рекомендую оценивать земельный участок с позиции именно полезной, а не общей площади и учитывать все имеющиеся обременения. Бывает, что по центру самого участка проходит линия электропередач или под его частью газопровод. Данные кусочки нельзя использовать для строительства домов. Поэтому при расчете эту площадь не стоит учитывать как полезную», — рассказал эксперт.

Факира подчеркнул, что при выборе земельного участка необходимо ориентироваться на локацию: какие объекты находятся по соседству, какая доступна инфраструктура, что с транспортной доступностью.

«Бывает, что место привлекательное, но вокруг нет инфраструктуры, а добраться до него проблематично. Как только спрос на загородную недвижимость чуть-чуть начинает падать, такие объекты очень быстро теряют свою ликвидность и плохо продаются», — пояснил специалист.

Он отметил, что важным фактором при оценке локации для земельного участка является возможность добраться по прямой общедоступной дороге. Иногда путь к нему проходит через садовое некоммерческое товарищество.

«В таком случае будет необходимо получать разрешение на проезд от этого СНТ, а нередко его представители против, чтобы через них постоянно курсировали 50–100 семей на машинах. Также важна возможность подвести к участку нужные коммуникации: воду, электроэнергию, газ», — уточнил Факира.

Он разъяснил, что нередко с виду очень интересная локация находится далеко до точек подключения коммуникаций, а их проведение потребует много времени и значительных вложений, что сильно снижает рентабельность инвестиций в такой объект.