Эксперт перечислил плюсы и минусы покупки жилья на последнем этаже

Отсутствие соседей и вид из окна

«Квартиры на последних этажах жилых домов, в отличие от вариантов на первых, далеко не всегда считаются неликвидными. У данного формата жилья есть не только слабые, но и сильные стороны. Более того, иногда они ценятся выше, чем другие варианты в ЖК. Одним из основных плюсов квартир на последних этажах является отсутствие человеческого фактора. Нередко именно соседи сверху создают больше всего проблем и мешают комфортной жизни: заливают, топят, шумят, стучат, бегают, громко слушают музыку и т. п. Все это доставляет неудобства для жильцов нижних этажей», — сказал Шапцев.

Он добавил, что второй плюс квартир на последних этажах — это видовые характеристики. Высокий этаж открывает хороший вид на район. Если дом находится в локации рядом с парком, сквером, водоемом либо оживленным проспектом, то из окна открывается очень симпатичная картина.

«Именно благодаря сочетанию данных факторов в домах премиального класса на последних этажах располагают элитные пентхаусы, стоимость которых всегда выше, чем квартир, расположенных ниже. В современных высотных новостройках видовые квартиры на последних этажах также, как правило, являются одними из самых дорогих в ЖК», — отметил эксперт.

Минусы квартир на последних этажах

В то же время у квартир, расположенных на последних этажах жилых домов, есть свои объективные минусы. Соседство с крышей повышает риск затопления при повреждении и изъянах кровли, некачественного обслуживания или работ по ремонту.

«В качестве примера могу привести случай из личной практики, когда строители делали ремонт на крыше в старом двенадцатиэтажном блочном доме и оставили там мусор. Весной, когда снег на крыше начал таять, данный мусор попал в водосточные каналы — квартиру на верхнем этаже затопило. В домах старого фонда коммуникации часто проходят по чердаку. Их повреждение также может вызвать затопление квартиры на последнем этаже, просачивание воды на потолок», — рассказал специалист.

Он разъяснил, что если в доме нет технического этажа, то из-за непосредственного контакта с кровлей квартиры на последних этажах летом будут дополнительно нагреваться от солнечных лучей, а зимой, наоборот, промерзать. Проживание в них будет гораздо менее комфортным. Возможны и более серьезные последствия, например, из-за промерзания швов и скапливания в них влаги в квартире может появиться плесень.

«На верхний этаж сложнее добираться, если в доме вдруг сломается лифт. Если говорить о ликвидности квартир в целом, то наименьшим спросом пользуются квартиры на первых этажах. Выше спрос на жилье на последних, а самыми востребованными являются объекты на средних этажах — не очень высоких, но и не очень низких», — заключил Шапцев.