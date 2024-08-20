Эксперт оценил значимость выделения земли для строительства социальных объектов

Выделение земельных участков для строительства социальных, культурных и инфраструктурных объектов — один из сильных элементов экономической политики Москвы. Об этом сообщил РИАМО независимый экономист Андрей Бархота.

По его словам, оперативность и прозрачность выделения и вовлечения земельных участков под строительство позволяет немедленно начинать возведение сооружений и расширение числа рабочих мест.

«Одновременно с этим применение этих механизмов поддерживает инвестиционную привлекательность московских предприятий и столицы в целом. Создание новых рабочих мест позволяет обеспечивать условия бесперебойной работы социальной и экономической инфраструктуры, а также нивелировать проблему дефицита кадров, которая провоцировала проинфляционный фон», — отметил Бархота.

При этом, как отметил член Совета Московского регионального отделения «Деловая Россия», генеральный директор ООО «ОПЕН СИТИ» Евгений Дружинин, столичные девелоперы активно вкладываются в развитие инфраструктуры, и в немалой степени благодаря участию города.

«Многие участки пустовали, при этом с точки зрения девелопера часто они находятся в удачных локациях с хорошей транспортной доступностью, что при должном уровне развития среды сделает их крайне привлекательными для покупателей новостроек. С 2021 года такие территории возрождаются: там строится жилье, коммерческая, социальная и даже рекреационная инфраструктура — получаются современные районы, хорошо вписанные в городскую ткань», — пояснил Дружинин.

Он добавил, что городские власти, в свою очередь, начинают строительство новых станций метро, автомобильных развязок и крупных дорог, что дополнительно укрепляет связь с центром и другими районами Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что с начала текущего года город выделил застройщикам и инвесторам около 30 га земли под возведение соцобъектов.

В рамках масштабных инвестпроектов (МаИП) поддержка города поможет создать 22 здания, среди которых учреждения образования более чем на 8,3 тыс. мест, а также культурные и медицинские учреждения. Часть из них уже строят, а другие — проектируют.

Новую взрослую поликлинику на 750 посещений в смену построят в Головинском районе Москвы.

В Покровском-Стрешневе появится образовательная организация на 875 мест.

Культурно-спортивный центр строят в Печатниках, а в Раменках — учреждение дополнительного образования.

Значимые для жителей и города проекты наделяют статусом МаИП. Кроме соцобъектов, такой статус могут получить инновационные центры и производства. Благодаря им создаются новые рабочие места и развивается инфраструктура.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отмечал, что социальная инфраструктура столицы развивается как за счет средств городского бюджета, так и благодаря частным инвестициям.

«В общей сложности за 7 месяцев 2024-го в городе возвели 48 социальных объектов: 23 здания школ и детских садов, 8 медицинских и 10 спортивных объектов, а также 7 объектов культуры. Например, в текущем году завершено строительство таких знаковых сооружений, как 3 объекта нового кампуса Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана — это центральный кластер, „Квантум-парк“ и многофункциональный комплекс для студентов, а также Дворца тенниса в „Лужниках“, Дворца спорта и образования Ирины Винер в районе Троицк, физкультурно-оздоровительного комплекса „Раменки“. Кроме того, новая детская поликлиника, возведенная по московскому стандарту, появилась в Бирюлеве Восточном», — сказал Ефимов.