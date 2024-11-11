Эксперт оценил роль ИИ в градостроительстве

В Москве работает Центр искусственного интеллекта в градостроительстве, который занимается изучением потребностей всех участников строительного процесса и горожан, разрабатывает и внедряет инновационные решения для различных задач этой сферы, написал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале . Основатель компании «Прогресс», архитектор, градостроитель Петр Анурин отметил, что в наши дни ИИ — отличный инструмент для выполнения рутинного интеллектуального труда.

Разработки и сервисы центра

На сегодняшний день в Центре искусственного интеллекта в градостроительстве уже были запущены сервисы:

⁃ Аналитика градостроительного плана земельного участка — ИИ извлекает и структурирует данные для анализа и прогнозирования;

⁃ Квартирография — автоматическая разработка планировочных решений по программе реновации;

⁃ Цифровой нормоконтроль — проверка оформления проектной и рабочей документации;

⁃ Калькулятор процедур в сфере строительства — онлайн-планирование жизненного цикла проекта, где ИИ помогает свериться с актуальной нормативно-правовой базой.

«Также в работе другие инновационные решения: мониторинг хода строительства, поиск коллизий в BIM-моделях, планирование застройки и развитие городских территорий на базе эволюционных вычислений», — уточнил градоначальник.

Помощь ИИ в проектировании

Основатель компании «Прогресс», архитектор, градостроитель Петр Анурин отметил, что в наши дни искусственный интеллект — это отличный инструмент для выполнения рутинного интеллектуального труда. Это связано с тем, что в проектировании существует много задач, требующих от архитектора кропотливой работы.

«Одна из таких задач — квартирография — размещение нужного количества „однушек“, „двушек“, „трешек“ и других квартир на этажах домов. Этот рутинный процесс требует соблюдения ряда условий и нормативов, которые проектировщик удерживает во внимании. Здорово, что теперь человек делегирует ИИ подобного рода задачи и может больше времени посвятить творчеству, попутно рецензируя результаты „труда“ искусственного интеллекта», — объяснил эксперт.

Помощь ИИ в архитектуре

Член Деловой России, управляющий RTM Group Евгений Царев прокомментировал внедрение данного проекта в работу архитекторов. Он подчеркнул, что принципы машинного обучения уже не один год удачно применяются в различных сферах, включая строительство. Здесь важно, что ИИ позволяет автоматизировать многие процессы и свести к минимуму пресловутый человеческий фактор.

«То есть с рутиной можно справляться быстрее, а возможность ошибки — минимизировать. Это особенно значимо в такой высокорисковой зоне, как строительство. В целом, у города много данных, и их вполне можно использовать для решения даже стратегических задач развития. Что касается принятия локальных решений, то при качественном обучении ИИ может выдавать решения, которые ни один проектировщик и архитектор сам не придумает», — сказал Царев.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о развитии цифровых госуслуг в сфере земли и недвижимости.

«Город ведет системную работу по модернизации государственных услуг, что делает взаимодействие столицы и граждан удобнее: горожанам не нужно посещать органы власти, достаточно подать заявление через портал mos.ru, прикрепив необходимые документы», — заявил Ефимов.

По его словам, госуслуги, касающиеся операций с недвижимостью, популярны у физических и юридических лиц. За девять месяцев 2024 года за ними обратились свыше 95 тыс. раз, из них почти 69 тыс. заявок поступили в электронном виде.