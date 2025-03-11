Эксперт оценил покупательскую активность на подмосковном рынке недвижимости

Покупательская активность на рынке жилья и в столице, и в Подмосковье, остается на высоком уровне, даже несмотря на более строгие условия по ипотечным кредитам, сообщил РИАМО президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн.

В последнее время рынок недвижимости в Москве демонстрирует удивительные тенденции. Учитывая, что цены на готовые квартиры возросли на 0,9% всего за 2 месяца, это вызывает серьезные вопросы о дальнейшем развитии ситуации.

Ранее газета «Ведомости» писала, что за 2 месяца готовые квартиры в Москве подорожали сильнее, чем за весь прошлый год. При этом рост цен на рынке вторичного жилья продолжается.

«Такое удорожание значительно превышает результаты предыдущего года, когда прирост составил лишь 0,8%. Это свидетельствует о том, что покупательская активность остается на высоком уровне, даже несмотря на более строгие условия по ипотечным кредитам», — объяснил Кандикудряков-Тигранн.

Он подчеркнул, что подобная динамика наблюдается не только в столице, но и в Подмосковье, где стоимость «квадрата» также выросла на 0,9%. На протяжении прошлого года рынок «вторички» в регионе демонстрировал обратную тенденцию, что может говорить о смене настроений у покупателей и последствиях для рынка.

«Очевидно, что рынок недвижимости не стоит на месте и изменения в экономике, социальной ситуации и ипотечных ставках будут продолжать оказывать влияние на цены», — отметил эксперт.

Интересно будет наблюдать за дальнейшими действиями покупателей и продавцов, а также за реакцией властей на изменение цен. Возможно, настало время переосмыслить отношение к жилью и адаптироваться к новым условиям рынка, заключил Кандикудряков-Тигранн.