Эксперт отметила значимость Архитектурной премии Москвы для строительной отрасли

Стартовал прием заявок на получение Архитектурной премии города Москвы 2025 года, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По словам генерального директора архитектурного бюро Юлии Зубарик, вручение наград может подчеркнуть значимость риска и неординарных проектов.

«Жюри будет выбирать лучшие проекты жилья, объекты социального назначения (школы, детские сады, медицинские и спортивные центры), дома по Программе реновации, объекты инфраструктуры и другое», — рассказал Собянин.

Он подчеркнул, что основными критериями оценки станут профессионализм, инновационность и качество архитектурных решений.

Право на участие в конкурсе имеют проектные организации, которые получили свидетельства об утверждении АГР в 2024 году. Для подачи заявки необходимо заполнить форму на официальном портале премии. При заполнении заявки указываются контактная информация, а также данные об авторском коллективе и проекте.

Документы принимают до 15 февраля 2025 года. Победителей наградят в июле на торжественной церемония ко Дню архитектора.

Как отметила генеральный директор архитектурного бюро Юлия Зубарик, архитектурные премии — один из способов посоревноваться и «показать себя» для архитекторов и проектировщиков. Масштабные и яркие мероприятия по вручению премий привлекают внимание к отрасли и к лауреатам, повышают их популярность и репутацию.

«Архитектурные компании подчеркивают свои компетенции врученными наградами и присужденными премиями. Прикованное внимание медиа повышает конкуренцию и стимулирует компании создавать более актуальные и яркие проекты. Значимая часть медийного пространства в профессиональной области архитекторов занята обсуждениями нашумевших проектов, которые становятся буквально драйверами отрасли и могут изменить ее будущий путь развития», — сказала Зубарик.

Эксперт уточнила, что вручение наград также может подчеркнуть значимость риска и неординарных проектов.

«Реализация смелых творческих замыслов может встретить на своем пути множество административных и экономических преград, однако история архитектурных премий показывает, что риск окупает себя в долгосрочной перспективе. Репутация компании и неизвестность могут принести новые проекты и ценные кадры фирме, отрасль же получит множество свежих идей и их интерпретации для различных территорий», — пояснила Юлия Зубарик.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве социальных объектов в Новой Москве.

«Новые школы и детские сады в составе образовательных комплексов возводят и проектируют в районах Филимонковский, Внуково, Коммунарка, Щербинка и Троицк. Проекты реализуют инвесторы на территории жилых комплексов. В результате в ТиНАО появится свыше 16 тысяч мест для учеников и воспитанников. 12 образовательных комплексов планируется достроить до 2027 года. Они будут переданы городу», — отметил Ефимов.