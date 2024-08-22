Эксперт отметила высокие стандарты строительства объектов медицины в столице

Программа реконструкции поликлиник — одно из самых удивительных явлений в столичной и даже федеральной урбанистике. Об этом РИАМО рассказала архитектор, член Экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды, эксперт Комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое России, преподаватель магистратуры ИГСУ РАНХиГС по направлению «Стратегическое управление городом и урбанистика» Евгения Муринец.

«Мы с вами с советских времен привыкли к очень не высокому качеству архитектуры пространств, конструктивной и инженерных систем этих медучреждений, к отсутствию удобной навигации. Все эти недостатки восполнялись лишь одним, но существенным фактором — высоким уровнем квалификации медперсонала. Сегодня в Москве мы наблюдаем даже не программу, а скорее революцию в сфере здравоохранения, когда муниципальные учреждения формируют более комфортные условия обслуживания граждан», — отметила Муринец.

По словам эксперта, в стране и в Москве, в частности, есть специализированные нормативы и пособия по строительству и реконструкции лечебно-профилактических учреждений, которые обеспечивают и безопасность, и доступность для МГН и необходимое функциональное наполнение.

«Но многие аспекты, связанные с комфортностью пребывания, подлежат частной настройке в соответствии с актуальным запросом жителей конкретного города и района. В частности, в столице, прежде чем запустить эту программу, был проведен масштабный соцопрос, который и подсказал, в каких направлениях донастроить эту отрасль. Сейчас, проходя мимо такой поликлиники, видя ее современные фасады, понятную стильную навигацию и благоустройство, мы хотим зайти туда даже просто посмотреть, как все устроено», — добавила Евгения Муринец.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о завершении строительства головного здания поликлиники № 11 в Академическом районе столицы.

Сейчас рабочие проводят пусконаладочные работы. Поликлиника откроется до конца текущего года.

«Развитие амбулаторного звена столичного здравоохранения — это не только комплексная реконструкция существующих поликлиник. Также строим новые», — пояснил Собянин.

Он уточнил, что головное здание поликлиники № 11, которое располагается на улице Вавилова, будет больше старого здания в 6 раз.

Корпус будет оснащен самой передовой медицинской техникой. Медицинскую помощь в учреждении будут оказывать по новому столичному стандарту, а пациенты будут приходить на приемы к врачам самых востребованных профилей.

Благодаря этому вырастет качество и доступность медицинской помощи Черемушкинского, Обручевского, Гагаринского, Ломоносовского и Академического районов Москвы.

Всего с 2011 года в городе возвели 82 поликлиники. С 2024 по 2026 годы планируется достроить еще 15 поликлиник.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что социнфраструктура столицы развивается как за счет средств городского бюджета, так и благодаря частным инвестициям.

«В общей сложности за семь месяцев 2024-го в городе возвели 48 социальных объектов: 23 здания школ и детских садов, восемь медицинских и 10 спортивных объектов, а также семь объектов культуры. Например, в текущем году завершено строительство таких знаковых сооружений, как три объекта нового кампуса Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана — это центральный кластер, „Квантум-парк“ и многофункциональный комплекс для студентов, а также дворца тенниса в „Лужниках“, Дворца спорта и образования Ирины Винер в районе Троицк, физкультурно-оздоровительного комплекса „Раменки“. Кроме того, новая детская поликлиника, возведенная по московскому стандарту, появилась в Бирюлеве Восточном», — отметил Ефимов.