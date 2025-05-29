Эксперт объяснил, как модным интерьером квартир продавцы обманывают россиян

В квартирах с модным интерьером за обоями может быть плесень и грибок

На рынке недвижимости часто можно встретить объявления о продаже квартиры с привлекательным ремонтом и необычной планировкой, однако не стоит доверять только картинкам. По словам эксперта по городской и загородной недвижимости Владимира Шмелева, очень часто за модным интерьером прячут недостатки жилья с целью как можно быстрее его продать. За обоями и плиткой может быть опасная плесень и грибок, сообщает АБН24 .

Эксперт пояснил, что за модным интерьером может стоять флиппинг. Это когда продавец делает внешне красивый ремонт, но из дешевых материалов и совершенно не заботится о безопасности жилья и законности перепланировки помещения, если она осуществляется.

К флиппингу прибегают, когда хотят быстро продать проблемное жилье и получить со сделки 20-30% прибыли. Покупателю стоит рассматривать такую покупку с привлечением эксперта, который оценит качество ремонта и укажет на проблемные зоны.

«Основная проблема флиппинга — видимость качества. Под новым ламинатом, модными обоями и глянцевой плиткой часто скрываются старые коммуникации, неисправная электрика, неутвержденные перепланировки, плесень и грибок. Ремонт делается на скорость, из самых дешевых материалов, с минимальными затратами. Внешне все выглядит аккуратно, но по факту квартира лишь „прилизана“ для продажи, без заботы о долговечности и безопасности», — пояснил спикер.

При покупке следует обращать внимание на кривые углы и однотипные материалы отделки, которые в строительных магазинах стоят дешево. Запах сырости и слабые розетки также могут свидетельствовать о том, что владелец просто хочет избавиться от жилья, где в том числе могут быть замешаны споры по наследству или участие несовершеннолетних.