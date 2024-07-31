Эксперт Нужина рассказала, как подобрать трендовый цвет кухни

Холодные тона — синий, голубой — успокаивают, расслабляют, настраивают на отдых. Их чаще используют в спальнях или ванных. Теплые тона, такие как красный, оранжевый, желтый, — бодрят, стимулируют, повышают аппетит и улучшают настроение. Они идеально подойдут для кухни.

«Сегодня бытовая техника, как крупная, так и мелкая, становится неотъемлемой частью интерьера, наравне с мебелью и декором. Один из популярных подходов — использование техники в качестве стильного акцента», — сказала эксперт.

Например, яркие планетарные миксеры, красного и фиолетового цветов, сейчас находятся в топе продаж, придавая кухне динамичный и стильный вид. Абсолютный минимализм постепенно отходит на второй план.

«Тем не менее, мы учитываем и вкусы любителей классики: в нашей линейке можно найти устройства спокойных пастельных тонов, которые гармонично впишутся в интерьер и создадут сдержанный, лаконичный образ кухни», — добавила Нужина.

Цветовые предпочтения в интерьере во многом зависят от типа личности. Экстравертам обычно нравятся яркие оттенки, которые стимулируют активность и поднимают настроение, они чаще выбирают теплые цвета. Интроверты, напротив, предпочитают спокойные, приглушенные тона, располагающие к расслаблению и умиротворению — голубой, зеленый, лавандовый. Для перфекционистов идеальны чистые, нейтральные цвета: белый, серый, бежевый. А творческие, артистичные натуры часто отдают предпочтение необычным, экзотическим оттенкам типа фуксии, бирюзы или лайма.

Нюдовые и пастельные оттенки привносят ощущение легкости, воздушности и визуально расширяют пространство. А глубокие насыщенные тона, такие как ежевичный или гранатовый, добавляют интерьеру благородства и изысканности, резюмировала Нужина.