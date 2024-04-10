Эксперт назвала объем квартир в новостройках Москвы, продающихся с отделкой и ремонтом

Эксперт Мамохина: почти 50% квартир в новостройках Москвы продают с ремонтом

Для массового сегмента новостроек Москвы есть тенденция роста доли продаж объектов с отделкой и ремонтом квартир, и она составляет почти половину рынка, сообщила РИАМО директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина.

На сегодняшний день с отделкой предлагается около 55% от общего объема открытого предложения на рынке новостроек Москвы: 36% с чистовой отделкой, 19% — с вайтбокс, рассказала эксперт.

В сегменте комфорт-класса этот показатель выше и составляет почти 70% (чуть более 50% — чистовая, чуть менее 20% — вайтбокс). В высокобюджетных сегментах (бизнес, премиум, элит) доля лотов с отделкой — около 40%, отметила Мамохина.

По ее мнению, покупателям квартир невыгодно делать ремонт своими силами, лучше приобрести жилье с готовой отделкой.

«Самостоятельный ремонт — это в любом случае дополнительное время и деньги, которые придется потратить на дизайн-проект, поиск рабочих, выполнение всех работ, заказ и ожидание отделочных материалов, мебели, техники и т. д. Застройщику удается экономить на стоимости работ и материалов за счет эффекта масштаба», — считает эксперт.

При этом, по ее мнению, определенная доля предложения останется без отделки. Во-первых, это позволяет сохранить более привлекательную цену. Во-вторых, многие покупатели приобретают квартиру для собственного проживания и хотят сделать ремонт, полностью соответствующий их вкусу и функциональным требованиям, особенно это касается больших семейных квартир.

«Что касается более высокобюджетных сегментов, то здесь отделка вряд ли станет массовым продуктом в ближайшем будущем. Причины — более требовательная аудитория, высокие требования к качеству материалов, работ, дизайну, высокая стоимость — просто не позволяют масштабировать такой продукт», — заключила Мамохина.