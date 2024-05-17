Юные лесоводы из Егорьевска поедут в детский центр «Орленок»

Учащиеся школьного лесничества «Зеленая зона» под руководством сотрудников Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес» прошли конкурсный отбор и стали участниками профильной смены «Лесной подрост», которая пройдет во Всероссийском детском центе «Орленок». Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Получить путевки в один из лучших детских лагерей страны могли подростки 11-15 лет — активные члены школьных лесничеств, победители и призеры Всероссийского заочного смотра-конкурса школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество».

Под руководством научного руководителя коллектива учителя биологии Елены Копытиной школьницы подготовили исследовательскую работу «Вкусовые предпочтения зимующих птиц», сделав объектом исследования пернатых Егорьевского района. Коллективная заявка, включающая портфолио и конкурсное задание, прошла серьезный отбор комиссии. В результате исследовательская работа оказалась в числе победных заявок.

Теперь победителей из Егорьевска ждет профильная тематическая смена в ВДЦ «Орленок», которая пройдет с 24 июня и до 14 июля.

Анна Соколова, Алена Васина, Валерия Кравцова и Анастасия Ионова учатся в 7 и 8 классах средней общеобразовательной школы № 8.

Девушки являются обладательницами многих дипломов, грамот и благодарностей за участие в конкурсах и мероприятиях лесной сферы. В копилке учениц награды за участие в таких экологических конкурсах, как «Птичья кофейня», экологического фестиваля «Образование, экология, практика», дипломы участников IX областного слета школьных лесничеств Московской области, II место в конкурсе «Визитная карточка» X областного слета школьных лесничеств Московской области, I место в региональном этапе Всероссийского Юниорского лесного конкурса «Подрост».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.