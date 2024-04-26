Эксперт назвал самые перспективные места для инвестирования в Московском регионе

Эксперт: выгоднее всего инвестировать в недвижимость на западе Подмосковья

Самыми перспективными для инвестиций в загородную недвижимость на столичном рынке являются следующие направления: западное, южное, юго-западное и северное, сообщил РИАМО генеральный директор компании «Азбука недвижимости» Сергей Факира.

«У каждого из них (направлений — ред.) есть свои преимущества. Например, север и северо-запад ценятся благодаря отличной природе и экологии. Там очень красивые места, Истринское водохранилище, много зеленых зон», — сказал Факира.

Он добавил, что западное направление считается самым элитным направлением. Расположение там всем известных локаций, таких как Рублевка и Новая Рига, говорит само за себя. Локации здесь характеризуются высоким уровнем инфраструктуры и коммуникаций. Хорошая незагруженная трасса позволяет быстро и практически без пробок добираться до Москвы.

«На юго-западном направлении для загородных объектов в первую очередь востребованы районы Новой Москвы. Их дополнительный плюс — это столичная прописка. Южное направление Подмосковья также может похвастаться отличной транспортной доступностью. Здесь расположен международный аэропорт Домодедово, трассы и дороги стали широкими и удобными, что позволяет без проблем добираться до Москвы», — рассказал эксперт.

Он заключил, что, наоборот, не самым интересным является восточное направление, которое проигрывает с точки зрения транспортной доступности, инфраструктуры и розы ветров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья на определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.