Эксперт назвал работоспособный вариант инвестиций в недвижимость

«Вполне работоспособной моделью инвестиций в жилую недвижимость является срочный выкуп объектов, когда хорошая квартира приобретается по цене дешевле рыночной стоимости и сразу же перепродается. Такие варианты возможны, если собственнику по той или иной причине срочно требуются деньги», — сказал Пысин.

Он добавил, что сказать, сколько приносит данная модель в целом сложно. Подобные объекты на рынке появляются не так часто и дисконт в каждой конкретной ситуации может быть разным.

«К тому же не всегда удается договориться с продавцом о цене либо объект может быть с какими-то обременениями, поэтому риск участия в подобной сделке очень высокий. Еще одной стратегией инвестирования на рынке жилой недвижимости является покупка в жилых домах нежилых помещений большой площади с целью их раскадастрирования и продажи как отдельных апартаментов», — рассказал эксперт.

Он разъяснил, что помещение делится на отдельные апартаменты, к которым проводятся коммуникации, в них производится ремонт под ключ, после чего осуществляется продажа. Подобная стратегия вложения средств при правильном выборе объекта приносит порядка 45-50% годовых.