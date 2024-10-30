Эксперт назвал лайфхаки, помогающие приобрести жилье

С сокращением льготных программ и повышением ключевой ставки до 21% ипотека стала еще менее доступным инструментом для приобретения квартиры — ставки превышают 25%. Учитывая запреты на строительство малогабаритных квартир в ряде регионов РФ, которые были единственно доступны для большей части населения, собственное жилье для многих может остаться мечтой, но выход есть, сообщил РИАМО президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.

Ждать и копить

«Мы наблюдаем планомерный рост ключевой ставки ЦБ с лета 2023 года. При этом сейчас она находится на историческом максимуме. На дальнейшую динамику будет влиять комплекс факторов: геополитика, течение военных конфликтов, продолжение санкций, наконец, то, как справится с этим российская экономика», — заявил Кулаков.

По его мнению, говорить, что пик цикла роста ставки пройден, не приходится, а прогнозы по нейтральным значениям в диапазоне 7-9 п. п. относятся к 2027 году и даже более отдаленной перспективе. Поэтому нужно извлекать максимальную выгоду из предложений по депозитам.

«Если вы откладывали на ипотеку, но не успели взять кредит — увеличьте первоначальный взнос, условия для этого сегодня благоприятные. Сегодня предложения банков достигают доходности в 24% годовых. Изучите их и подберите вклад с приемлемыми условиями под хорошие проценты. Чего точно сейчас нельзя делать, так это пытаться запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда (поезд уже ушел) и взять ипотеку, пока ставка не выросла еще больше. В противном случае вы рискуете заплатить несколько стоимостей квартиры за пользование этим кредитом», — пояснил эксперт.

Узнать все о скидках

«Пока на депозите вы копите на первоначальный взнос, изучите специальные предложения для зарплатных клиентов банков. Как правило, они могут рассчитывать на скидку в размере 0,8-1 п. п. к базовой процентной ставке. Кроме того, наличие страхования жизни также позволяет снизить ставку на 0,2 — 0,3 п. п.» — посоветовал Кулаков.

Он отметил, что размер первоначального взноса, превышающий 30% от стоимости квартиры, также во многих случаях поощряется скидкой примерно от 0,5 до 1,5 п. п. в зависимости от банка.

Найти поручителей или залог для банка

Стоит поискать поручителей или продумать, что вы могли бы дать банку в залог. Это может быть другая квартира или дом, автомобиль, драгоценные камни или металлы, предметы искусства — все, что обладает высокой ценностью.

«Поручительство и залог также обеспечат вам снижение ставки, поскольку дадут банку гарантии, что в случае вашей неплатежеспособности у него будут материальные ценности, которые можно реализовать в счет погашения долга. Чем ликвиднее залог, тем больше скидка», — сказал эксперт.

Меры господдержки

«Выясните, о всех ли государственных мерах поддержки (включая региональные, муниципальные) вы знаете? Материнский капитал, частичное погашение ипотеки, молодежные программы, меры поддержки молодых специалистов социальной сфере, военная и IT-ипотека и так далее», — перечислил Кулаков.

Возможно, вы приятно удивитесь, когда обнаружите, что можете претендовать на дополнительное снижение ставки, например, в силу вашей специальности.

Период высоких ставок — время торга

Если попросить застройщика или продавца о скидке, он, скорее всего, сейчас не откажет, отметил профессор.

И чтобы скидка была максимальной, важно аргументировать свою позицию с точки зрения возможных условных дефектов объекта (неудачное соседства, неразвитая инфраструктура, непопулярный вид из окна и т. д.).

Рассмотреть «вторичку»

По словам Кулакова, рыночные ставки на вторичное жилье и новостройки примерно одинаковые.

«Если вы не адресат льготной программы — выберите вторичное жилье, в которое можно заехать сразу, не дожидаясь его сдачи. Это позволит сэкономить деньги на аренду», — заключил эксперт.