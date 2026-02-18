Эксперт: на территории Мневниковской поймы реализуются проекты, предполагающие рост населения

Известно, что работы ведутся параллельно с двух берегов, что позволяет значительно ускорить процесс и минимизировать его влияние на окружающую среду.

«Дальше запланирован монтаж главного архитектурного элемента — арок — навесным способом. Расположенные на технологических мостах гусеничные краны будут монтировать части арок с последующим их укрупнением. Эту же технологию используют позднее при возведении пролетного строения моста, в русловой части будет применена надвижка. Пролет разместят на четырех опорах: двух береговых и двух промежуточных», — поделился градоначальник.

Заключительный этап работ будет включать: монтаж вантовой системы моста; демонтаж всех вспомогательных сооружений; обустройство тротуаров и пешеходных дорожек; благоустройство прилегающей территории.

В 2027 году мост свяжет Островную улицу в Крылатском и улицу Нижние Мневники в Хорошево-Мневниках.

«На данный момент на территории Мневниковской поймы реализуются проекты развития района, предполагающие серьезный рост населения, а также возведение сопутствующей социальной и коммерческой инфраструктуры. Задача новых мостов, и в особенности моста между Островной улицей и улицей Нижние Мневники — выстраивание пешеходной связи между новым жилым районом и прилегающими территориями. Сеть новых мостов, которые правительство Москвы возводит последние 5 лет, — это важный градостроительный проект, который радикально повышает связность ранее изолированных друг от друга районов. Иногда это приводит к появлению совершенно новых межрайонных маршрутов и пространств», — сказал Петр Кудрявцев, урбанист, социолог, основатель CM International.

Он также уточнил, что как только в районе Мневников и Филей будет завершено строительство всех запланированных мостов, их парковые территории можно будет считать общим мегапарком площадью в 600 га. Мосты обеспечат близость к зеленым зонам для более чем 150 тыс. человек, которые будут жить в 10-минутной доступности

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о завершении возведения путепровода над Кантемировской улицей.

«Объект пройдет над рокадой и обеспечит бессветофорную связь между улицей Кошкина и Кавказским бульваром. На данный момент полностью сооружены монолитные конструкции, выполнена укладка асфальта. Специалисты проводят работы по устройству технических помещений и системы водоотвода, продолжается строительство подъездных дорог. Открытие путепровода создаст дополнительную транспортную связь между районами Москворечье-Сабурово и Царицыно», — резюмировал вице-мэр.