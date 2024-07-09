Эксперт Кулаков дал советы по покупке жилья после окончания льготной ипотеки

Есть несколько вариантов, которые может рассмотреть российская семья для улучшения жилищных условий сегодня, сообщил РИАМО президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.

1 июля в РФ истек срок действия сразу двух льготных программ — семейной ипотеки и ипотеки с господдержкой.

Эксперт напомнил, что ставка рыночной ипотеки на сегодняшний день составляет порядка 17%. В зависимости от банка она может колебаться от 15% до 22-23%.

По словам собеседника, обычно ипотечные заемщики берут кредит на длительный срок в 15-25 лет, указанные процентные ставки грозят серьезной переплатой. За 1,5-2 десятка лет пользования кредитом заемщик переплатит 2-4 стоимости жилья. Это вызывает сомнения в целесообразности использования заемных средств. При этом есть несколько вариантов, которые уместно рассмотреть для улучшения жилищных условий.

«Ипотеку под сегодняшние высокие проценты можно использовать, если вы планируете погасить ее в короткий срок (до 3 лет). Например, можно взять в ипотеку новую квартиру, а после переезда продать старую жилплощадь, погасив основной долг. Не стоит брать ипотеку на длительный срок — лучше дождаться охлаждения рынка и снижения ставок. Однако случится это не ранее, чем в 2025 году», — отметил Кулаков.

По его словам, перед тем, как взять ипотеку, нужно провести сравнительный анализ банковских предложений, так как между ставками в 15% и 22% колоссальная разница. Для оформления ипотеки не стоит бояться рассмотреть банки не первого эшелона, где, как правило, ставки на кредиты ниже.

Еще эксперт посоветовал оформить страхование жизни и здоровья заемщика в банке, это поможет снизить ставку на несколько процентных пунктов.

«Рассмотрите недвижимость должников и банкротов, реализуемую с торгов. На такой покупке можно сэкономить до 20% от стоимости объекта», — рекомендовал профессор.

Как он уточнил, еще можно рассмотреть объекты недвижимости «с бабушкиным ремонтом». Дисконт на них может достигать 10%. А ремонт обойдется в разы дешевле, чем покупка аналогичного объекта с условным евроремонтом.

Кулаков дал совет договариваться о скидках с продавцом. В цену экспозиции сразу заложен процент, который он готов уступить. Не нужно стесняться «придираться» к жилью. Если квартира в экспозиции находится длительный срок, то больше шансов, что собственник пойдет на уступки.