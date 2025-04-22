Эксперт: комплекс «Фили» построят на грани современных строительных технологий

Проект предлагает совершенно новый тип городского вокзала. В нем гармонично соединятся практичность — включая удобные пересадки между метро, МЦД и автобусами с троллейбусами — и стильный современный дизайн. Зеленые зоны для отдыха разместятся прямо на крыше.

Кроме того, район обзаведется эффектной высотной доминантой с панорамой на «Москва-Сити». Сердцем комплекса будет общественный центр, где могут расположиться концертная площадка, музей, детский клуб или другие социально значимые объекты. Все это среди живописных садов.

По словам заместителя начальника управления Архитектурного совета Сергея Глубокина, конкурс позиционировался заказчиком как возможность создания уникального градостроительного объекта в очень сложном и насыщенном транспортном узле, в месте схождения Филевской линии метро, МЦД-1 и проспекта Багратиона. Участники правильно восприняли задачу и представили на суд жюри очень яркие и самобытные варианты на грани современных строительных технологий.

«Работа победителя, Архитектурного бюро Тимура Башкаева, столь же эффектна, как и ее конкуренты в финальной части голосования, однако имеет важное отличие от прочих, ставшее определяющим. В центре композиции, в зоне конкорсов, находится общественный центр с панорамным остеклением, имеющий форму кристалла со сложной огранкой, который и создает неповторимый образ всего проекта», — пояснил Глубокин.

Главный архитектор столицы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города, Сергей Кузнецов отметил, что проект получился изящным и сбалансированным с выразительной и узнаваемой архитектурой.

«Здания объединяет стилобат, на котором разместятся общедоступные озелененные пространства. Комплекс выполнен на высоком техническом уровне, обеспечивает комфортные и быстрые пересадки между метро, МЦД и наземным транспортом. Реализована концепция триединства — функциональности, современности и заботы о пешеходе. Благодаря конкурсу удалось нащупать принципиально новый формат городского вокзала, который сочетает в себе разнообразные многофункциональные пространства и качественную архитектуру», — сказал Кузнецов.