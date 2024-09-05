Эксперт Колпакова рассказала, как можно сэкономить при покупке кухни

Можно выбрать один из самых бюджетных вариантов с привлекательным дизайном, но через одну-две недели владельцы будут жаловаться на отсутствие функциональности и удобства. Поэтому это не выход из положения при ограниченном бюджете. О секретах эффективной экономии РИАМО сообщила менеджер по продажам проектов в «Лемана ПРО» («Леруа Мерлен») Маргарита Колпакова.

При выборе модели учитывается площадь, размеры, дизайн кухни, планируемая интенсивность эксплуатации и количество техники, разной утвари. Рекомендуется сравнить несколько понравившихся вариантов, внимательно изучить характеристики и выбрать подходящую кухню.

Несколько советов от эксперта, которые помогут сэкономить не в ущерб функциональности и качеству:

Конструкция. Линейные и угловые кухни с упрощенным содержанием: полок, ящиков, и отсутствием сложных функций — оптимальный вариант.

Материал. Чтобы мебель смотрелась эффектно, необязательно выбирать столешницу из натурального камня, дерева или других дорогих материалов. Практичностью отличаются модели из ЛДСП. Можно отдать предпочтение вариантам с имитацией под дерево или камень. Такие решения позволяют сэкономить и смотрятся солидно.

Фурнитура. На этом элементе лучше не экономить, иначе при эксплуатации возникнут проблемы: скрип дверей шкафчиков, трудности при открывании ящиков и другие сложности.

Дизайн. Полукруглые фасады, наличие стекол и разных вставок значительно увеличивает стоимость. Но мебель и без них может выглядеть стильно.

«Нередко покупатели экономят на мелких деталях: органайзерах и других составляющих, которые обеспечивают удобство эксплуатации. Но выбирают модели с дорогими фасадами и разными вставками. На практике внешний вид мебели через пару месяцев уже не волнует владельцев. А неудобно расположенные полки, хлопающие дверцы, невозможность найти нужный предмет в ящиках вызывает постоянное недовольство», - сказала Колпакова.

Как сэкономить

Эксперт порекомендовала выбирать современные лаконичные модели с простыми прямыми линиями и минимальным количеством элементов. Классические варианты с резными элементами и другим декором стоят дороже.

«Мебель с остеклением смотрится изысканно, но у нее высокая стоимость. Чтобы придать интерьеру воздушность, необязательно использовать вставки из стекла. Глухие фасады в белом или светлых тонах, полуглянцевые и глянцевые поверхности, встроенная подсветка придают помещению легкость», - добавила эксперт.

Она добавила, что по возможности надо составлять кухню из модулей стандартных размеров.

«Шкафчики и другие составляющие нестандартной ширины или глубины стоят дороже. Если без заказа модулей нестандартных размеров не обойтись, то их число должно быть минимальным», - отметила менеджер по продажам.

Еще один способ экономии — применение открытых полок вместо массивных шкафов. Такой вариант занимает меньше места. Если в квартире относительно мало кухонной утвари и человек редко готовит, то можно отказаться от навесных шкафчиков. Такой подход к меблировке в тренде. Он добавляет простор даже маленькой кухне и позволяет значительно сэкономить.

«При покупке мебели помните: чем шире модуль, тем меньше цена. Один вместительный шкафчик дешевле двух маленьких. Но стоит взять во внимание, что широкие модули нуждаются в более тщательной организации внутреннего пространства для удобного хранения», - заключила Колпакова.