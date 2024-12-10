Эксперт Холопик: скидок на квартиры в России лучше не ждать

Крупные российские застройщики сообщили, что притормозят вывод новых проектов, чтобы значительно снизить риски остановки строек или банкротства девелоперов. Однако больших скидок на квартиры в РФ ждать не стоит, заявил « НСН » руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик.

До этого в Сети появились сообщения о том, что крупный российский застройщик «Самолет» уволил около 50 человек из-за снижения объема продаж квартир в новостройках. Холопик сказал, что вероятность банкротства застройщиков и остановок строек увеличатся, если покупать квартиры будут все меньше.

Однако выход из ситуации для застройщиков есть. Если строить меньше на 30%, то компаниям будет достаточно полученных от продажи квартир денег, и риски дефолтов девелоперов сойдут на нет.

«Застройщикам не нужно давать скидки на квартиры, им проще снизить объемы стройки», — считает Холопик.

К тому же банки не разрешают застройщикам давать скидки на квартиры. У девелоперов есть конкретный бизнес-проект, который согласован с финансовым учреждением.

Ранее сенатор Ольга Епифанцева рассказала, что квартиру в рассрочку лучше не покупать. У этого способа приобретения есть большие минусы.