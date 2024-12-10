Эксперт Холопик: скидок на квартиры в России лучше не ждать
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Крупные российские застройщики сообщили, что притормозят вывод новых проектов, чтобы значительно снизить риски остановки строек или банкротства девелоперов. Однако больших скидок на квартиры в РФ ждать не стоит, заявил «НСН» руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик.
До этого в Сети появились сообщения о том, что крупный российский застройщик «Самолет» уволил около 50 человек из-за снижения объема продаж квартир в новостройках. Холопик сказал, что вероятность банкротства застройщиков и остановок строек увеличатся, если покупать квартиры будут все меньше.
Однако выход из ситуации для застройщиков есть. Если строить меньше на 30%, то компаниям будет достаточно полученных от продажи квартир денег, и риски дефолтов девелоперов сойдут на нет.
«Застройщикам не нужно давать скидки на квартиры, им проще снизить объемы стройки», — считает Холопик.
К тому же банки не разрешают застройщикам давать скидки на квартиры. У девелоперов есть конкретный бизнес-проект, который согласован с финансовым учреждением.
Ранее сенатор Ольга Епифанцева рассказала, что квартиру в рассрочку лучше не покупать. У этого способа приобретения есть большие минусы.