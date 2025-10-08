Эксперт Глушков оценил вклад от КРТ жилых зданий для Москвы

В столице планируются к запуску два пилотных проекта по переселению москвичей из ветхого жилья в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков уточнил, что пилотные проекты по переселению в рамках КРТ жилой застройки открывают новые возможности для горожан.

«Ключевое преимущество для жителей — это улучшение жилищных условий без дополнительных вложений. Благодаря механизму КРТ они получают современные квартиры с отделкой в новых домах, расположенных в том же районе. При этом учитывается не только метраж, но и комфортность среды, а именно новые кварталы проектируются с учетом актуальных стандартов благоустройства, транспортной доступности и социальной инфраструктуры. Жильцы также выигрывают от повышения рыночной стоимости получаемого жилья. Пилотные проекты КРТ жилой застройки предоставляют застройщикам дополнительные меры поддержки, обеспечивая стабильный объем работы по городским контрактам», — поделился эксперт.

Таким образом, механизм КРТ жилой застройки становится эффективным инструментом обновления городской среды, создавая экономические и социальные эффекты как для жителей, так и для участников рынка.

«Жители домов в районах Таганский и Черемушки, планируемых к включению в пилотные проекты КРТ жилой застройки по итогам голосования, получат возможность переехать в равнозначные квартиры в новых домах, расположенных в тех же районах. На месте ветхого жилья и устаревшей городской инфраструктуры появятся современные комфортные кварталы с обновленной средой для жизни, работы и отдыха — это школы, детские сады, учреждения здравоохранения и спортивные объекты. Результаты запуска пилотных проектов КРТ жилой застройки дадут возможность учесть мнение жителей при дальнейшем обновлении жилого фонда столицы», — поделился министр Правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Решение о включении дома в программу КРТ жилой застройки принимается по итогам голосования собственников и нанимателей по договору социального найма. Переселение жителей гарантировано нормативным правовым актом Правительства Москвы.