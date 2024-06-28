Эксперт Глухова предложила способ борьбы с мошенниками в недвижимости

Эксперт: победить мошенничество можно через экзамен по сделкам с недвижимостью

Все чаще добросовестные покупатели попадаются на уловки недобросовестных граждан. Одним из способов борьбы с мошенничеством могла бы стать практика сдачи экзамена на право заключения сделки с недвижимостью, рассказала РИАМО основатель и руководитель «Первой Гильдии Ростовщиков» Эльвира Глухова.

Эксперт напомнила, что в практике существует понятие «гражданский аффект». Сейчас человек, ставший жертвой мошенников, как правило, не имеет соответствующего диагноза, он не может быть признан невменяемым, но сделка все равно признается недействительной. Понятие аффекта, по сути, перекочевало из уголовного права в гражданское. Иногда это называется еще «социальным заблуждением» или «гражданским аффектом», терминология пока формируется.

«Если такая практика продолжится, то сделки с недвижимостью в принципе станут очень рискованными. Число мошеннических действий растет на фоне внешнеполитических обстоятельств, и государство, конечно, стремится вводить меры по защите своих граждан», — отметила Глухова.

По мнению специалиста, решать проблему за счет законопослушных покупателей тоже неправильно. Одним из способов выхода из ситуации могла бы стать практика сдачи экзамена на право заключения сделки с недвижимостью.

«Например, если правообладатель пройдет обучение, докажет, что он полностью осведомлен о правовых последствиях сделок с недвижимостью, получит соответствующее удостоверение, то совершенную им сделку уже нельзя будет оспорить. Его действия автоматически будут признаваться легитимными», — объяснила эксперт.

Пока эта идея поддержки не нашла. Чтобы внедрить такую практику, нужно будет организовать прозрачную систему обучения и защитить ее от коррупционных схем. В масштабах страны сделать это крайне сложно, добавила Глухова.