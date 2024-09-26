Эксперт Фазлыева: рынок жилья в РФ рукотворный

Из-за сокращения доли граждан, покупающих недвижимость по ипотеке, цены на жилье в РФ должны были бы упасть. Однако этого не происходит, потому что российский рынок жилья не рыночный, а рукотворный, сообщила РИАМО руководитель Ипотечного бюро и проекта «Электроннаясделка.рф» Камила Фазлыева.

По ее словам, поскольку основная масса покупателей жилья — это ипотечники, и их число резко сократилось, то это неминуемо должно сказаться на уровне цен.

«Но мы не забываем об инфляции, об уверенности населения в недвижимости как в основном инструменте сохранения капитала, а главное, о том, что рынок жилья у нас не рыночный, а рукотворный: слишком много интересантов в высоком уровне цен на недвижимость. Среди них те же банки, в залогах которых большой объем ипотечных квартир, и серьезное падение цен не в их интересах», — отметила эксперт.

Однозначно лишь то, что нынешний уровень цен достигнут искусственно и совершенно оторван от уровня доходов населения, и это должно быть исправлено, подчеркнула Фазлыева.

«Политика Центробанка страны сейчас направлена именно на это, будем надеяться, что своих целей ЦБ РФ достигнет», — заключила эксперт.