Эксперт дал прогноз по рынку коммерческой недвижимости на 2026 год

Эксперт Баксараев: складской бум позади, на 1 место в 2026 году выйдут отели

Складской бум, наблюдавшийся с начала 2020-х годов, подошел к концу, а перенасыщенный рынок ждет стабилизация и экономическая пауза. В 2026 году главной точкой роста на рынке коммерческой недвижимости станут гостиницы, такой прогноз для РИАМО сделал генеральный директор архитектурно-проектной компании «Вектор Проект» Антон Баксараев.

Рынок коммерческой недвижимости России входит в новый этап: период стремительного роста складской логистики завершился, уступая место более сбалансированному и осмысленному развитию. Эксперт Баксараев считает, что к 2026 году рынок ожидает стабилизация и переориентация инвестиционных потоков.

«Похоже, складской бум, который шел с 2020 года, наконец-то закончился. Рынок, скорее всего, стабилизируется только к 2026 году — ждем экономическую паузу», — заявил он.

Основной причиной эксперт называет переполненность рынка, особенно в Московском регионе, а также высокую стоимость активов.

«Строить массово у ЦКАД уже невыгодно — там дорого и земля, и вся инфраструктура. Целесообразнее застраивать участки 3–5 км от Москвы, где земля подешевле», — пояснил Баксараев.

По его прогнозу, дальнейший рост будет происходить исключительно под конкретных заказчиков по схеме build-to-suit, а рентабельность проектов снизится.

«Склады будут окупаться дольше — лет 10, и заработать на них получится гораздо меньше, чем раньше», — констатировал он.

В то же время на противоположном полюсе находится рынок гостиничной недвижимости, который, по словам Баксараева, ждет период активного роста, сравнимый с расцветом складов несколько лет назад.

«А вот гостиницы — совсем другая история. Интерес к ним растет, и это, в общем-то, понятно: отелей у нас в стране просто не хватает», — отметил глава «Вектор Проект».

Он указал на высокую инвестиционную привлекательность сегмента: доходность от хорошего отеля может вдвое превышать доход от сдачи квартиры.

«Хороший отель в удачном месте всегда будет заполнен, а это прямо влияет на то, насколько выгодно в него вкладываться и как быстро он окупится», — подчеркнул Баксараев.

Эксперт ожидает, что рынок отелей продолжит динамичное развитие и риски его перенасыщения в обозримой перспективе минимальны. Таким образом, 2026 год может стать переломным, когда гостиничная недвижимость перехватит у складской инвестиционное лидерство.