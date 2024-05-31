Эксперт Абрамычев: офисная недвижимость в Москве подорожает до 15% до конца года

В Москве до конца 2024 года строящаяся офисная недвижимость классов А и В+ прибавит в цене до 15% от текущей стоимости. Сейчас на рынке наблюдается дефицит качественных объектов и устойчивый тренд на снижение вакантности в сегменте, сообщил РИАМО заместитель гендиректора агентства коммерческой недвижимости Invest 7 Евгений Абрамычев.

«В текущих условиях, которые сформировались на рынке недвижимости Москвы, офисные помещения будут только дорожать. Ожидаем, что до конца нынешнего года строящаяся офисная недвижимость классов А и В+ прибавит в цене до 15% от текущей стоимости, а цена квадратного метра амортизированных офисных помещений на вторичном рынке возрастет в среднем до 7%», — сказал Абрамычев.

Он добавил, что тенденцию к росту данного сегмента коммерческой недвижимости можно объяснить рядом факторов. Самый главный — дефицит качественных объектов и устойчивый тренд на снижение вакантности в сегменте.

«Сегодня спрос со стороны арендаторов на современные офисные помещения заметно превышает предложение. В Москве много коммерческих площадей, которые морально устарели и не удовлетворяют потребности современных компаний. В итоге качественные помещения в новых бизнес-центрах очень быстро находят своих арендаторов», — рассказал специалист.

Инвестиционная привлекательность

Абрамычев отметил, что также офисная недвижимость хорошо себя зарекомендовала с точки зрения инвестиционной привлекательности.

«Офисы пользуются популярностью у инвесторов как в формате пустых помещений, так и в виде готового арендного бизнеса (ГАБ), когда объект приобретается с уже имеющимся арендатором, с которым заключен долгосрочный договор аренды. Вложение средств в покупку офисного ГАБа приносит сегодня в Москве порядка 8-12% годовых», — уточнил эксперт.

По мнению гендиректора, это очень хорошие показатели для такого консервативного рынка, как рынок недвижимости. Для сравнения — покупка квартиры для сдачи в долгосрочную аренду в столице приносит порядка 3-5% годовых, а окупается больше чем за 20 лет.

«Еще одной выгодной для инвесторов стратегией сегодня является покупка офисной недвижимости в строящихся проектах. Такие лоты прирастают в цене к моменту завершения строительства на 20-30%. Кроме того, девелоперы офисной недвижимости предусмотрели, чтобы у инвесторов была возможность покупать объекты в нарезку вплоть до небольших блоков по 30-50 кв. м и сдавать в аренду через управляющую компанию, которая возьмет на себя заботы по управлению помещением», — рассказал Абрамычев.

Он резюмировал, что в настоящее время офисная недвижимость представляет собой высоколиквидный актив. Это обусловлено ограниченным предложением высококачественных объектов на вторичном рынке и недостатком вводимых в эксплуатацию новых БЦ.

«Такая ситуация поддерживает стабильный спрос как со стороны конечных покупателей и арендаторов, так и со стороны инвесторов. На фоне этого мы предполагаем, что в ближайшем будущем цены на офисные объекты в Москве и Подмосковье будут продолжать уверенно расти», — резюмировал специалист.