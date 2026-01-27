Эксперт: «15-минутный город» формирует полицентричную модель развития Москвы

Правительство Москвы рассматривает каждый район города в контексте масштабного сбалансированного развития столицы. Особое внимание уделяется реализации концепции «15-минутный город» — это принципиально новый подход к формированию городской среды, который становится ключевым для улучшения качества жизни москвичей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

«Сегодня, когда наибольшая площадь территорий Москвы уже застроена и цели наращивать объем квадратных метров рекордными темпами нет, наша основная задача — гармоничное развитие городской среды и обеспечение жителей всей необходимой инфраструктурой. Только в 2026–2028 годах планируется возвести свыше тысячи городских объектов — на это выделено почти 3 трлн рублей, или 47% расходной части городского бюджета. Вместе с инвесторами построим в том числе 195 зданий для учреждений образования, 52 сооружения для медицинских организаций, более 280 км дорог и 13 станций метро. Мы делаем акцент на реализации концепции „15-минутного города“, чтобы школы, детские сады, поликлиники и прочая необходимая людям инфраструктура находились в пешеходной доступности от жилых домов», — отметил Ефимов.

В числе объектов, над которыми уже началась работа, есть масштабные как для столицы, так и для РФ в целом.

Данный подход основан на принципе, что ключевые объекты и услуги — места работы, магазины, учебные заведения, медучреждения, зоны отдыха — должны находиться в 15 минутах неспешной прогулки или поездки на велосипеде/самокате от каждого дома.

В конце 2024 года был принят инфраструктурный договор, который заменил несколько разрозненных документов, что позволяет упорядочить процесс и обеспечивает своевременное возведение важных социальных объектов в шаговой доступности от новостроек.

По словам председателя комитета МТПП по предпринимательству в сфере архитектуры, проектирования и строительства Павла Авдеева, с точки зрения градостроительного планирования идея «15-минутного города» представляет собой стратегическое решение основных проблем крупного города.

«Главным инструментом для реализации этих планов стал инфраструктурный договор. На практике это действительно рабочий механизм публично-частного партнерства. Раньше все процессы были разрознены, а теперь они систематизированы. Это гарантирует, что новые жилые кварталы сдаются не просто с коробками домов, а сразу с полноценной средой для жизни», — пояснил он.

Так, люди, заселяющиеся в новые дома, сразу получают доступ ко всем базовым услугам, что улучшает их повседневный опыт и уровень комфорта.

Декан Факультета городского и регионального развития ВШЭ Евгений Михайленко рассказал, что современный мегаполис не способен расти, не создавая разнообразную инфраструктуру — социальную, транспортную, рекреационную. Такой подход, ориентированный на человека, является единственно верным и необходимым к реализации.

«Москва развивается как полицентричный город — команда нашего факультета разделяет эти ценности и способствует именно такой логике развития города. Мы как исследователи видим, что количество городских ядер (участков, которые аккумулируют различные виды инфраструктуры и смыслы городской среды в радиусе пешеходной доступности) последовательно растет», — сказал Михайленко.

Совместные усилия девелоперов и городских властей в выполнении этих обязательств перед будущими жителями могли бы стать основой для договора о единых правилах взаимодействия и развития территории.