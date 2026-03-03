Экономист Твердохлеб спрогнозировал примерные цены на жилье в России

Кандидат экономических наук Юрий Твердохлеб заявил, что снижение ипотечных ставок может поддержать спрос на жилье, но существенного роста цен в ближайшие полгода ожидать не стоит, сообщает Sputnik .

По его словам, изменения связаны прежде всего со снижением ключевой ставки Банк России. Эксперт считает, что эта тенденция сохранится, а значит, для банков будут дешеветь условия привлечения средств. Вслед за этим продолжат постепенно снижаться и ставки по кредитам, включая ипотеку.

Твердохлеб отметил, что такая динамика способна поддержать рынок недвижимости. В начале года — в январе и феврале — спрос на жилье заметно сократился, и это уже признают не только аналитики, но и сами участники рынка. Снижение ипотечных ставок, по мнению экономиста, может остановить падение спроса и даже привести к его умеренному росту.

При этом существенного подорожания недвижимости ожидать не стоит. Эксперт полагает, что цены останутся в текущих диапазонах, поскольку они уже находятся на высоком уровне, а на рынке сохраняется значительный объем избыточного предложения. В ближайшие полгода, по его оценке, резкого роста цен не произойдет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.